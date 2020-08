Corriere dello Sport – Reguilon al Napoli: nuova richiesta del Real Madrid

Sergio Reguilon piace al Napoli ma il Real Madrid chiede il diritto di recompra, un altro ostacolo nell’affare per il terzino sinistro.

Il Napoli continua a chiedere il prestito per Sergio Reguilon, ma sarebbe pronto anche sacrificio economico di 25 milioni di euro ma il Real Madrid pone un nuovo ostacolo nella corsa al giocatore. Secondo Corriere dello Sport il Real Madrid vorrebbe “riservarsi la possibilità di inserire il diritto di recompra per non avere possibili rimpianti in futuro. Il alternativa Tagliafico dell’Ajax o il giovane Karbownik de Legia Varsavia”.

Per sbloccare questi acquisti serviranno delle cessioni, anche perché come detto da De Laurentiis a Castel di Sangro il Napoli attualmente ha 35 giocatori in rosa, decisamente troppi. Cristiano Giuntoli ha fatto capire che qualcosa si muoverà nella prima settimana di settembre. Indiscrezione confermata anche da Carlo Alvino che parla del 5 settembre come data in cui il Napoli venderà due calciatori, direzione Inghilterra.