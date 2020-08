Zielinski-Napoli, una storia d’amore che si rinnova. Secondo quanto riferito dal giornalista Raffaele Auriemma, gli azzurri avrebbero “messo in ghiaccio” il rinnovo di Piotr Zielinski. Il polacco è felice di restare a Napoli e firmerà un contratto quinquennale. Guadagnerà oltre 4 milioni di euro (comprensivi di bonus). L’accordo definitivo, dice Auriemma, è stato raggiunto in giornata. Oggi Piotr è atterrato a Napoli dalla Polonia. Era con il suo agente e ora è tutto definito. Il giocatore firmerà nei prossimi giorni se non nelle prossime ore.

L’agente Bartlomiej Bolek ha dunque risolto tutte le formalità legate al rinnovo dell’ex centrocampista dell’Empoli. Il Napoli ha fortemente voluto il rinnovo del suo golden boy, autentico perno della mediana. In primo luogo c’è Gattuso che ha fatto sapere alla società di non poter rinunciare all’apporto di Piotr Zielinski. Per Gattuso il giocatore è incedibile. “Zielo” sarà senz’altro uno dei titolari anche nella prossima stagione. Anche Zielinski, per la verità, ha sempre espresso la propria volontà di restare a Napoli, tanto è vero che le trattative per concludere il rinnovo contrattuale risalgono al periodo antecedente al lockdown. Eppure, Covid a parte, i dialoghi fra la dirigenza del Napoli l’agente del polacco sono ripartiti al termine della stagione (subito dopo Barcellona) e hanno prodotto un accordo in breve tempo. Siamo quasi alla fumata bianca. L’indiscrezione è confermata anche dal portale Calciomercato.it.