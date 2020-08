Napoli su Matvienko. Giuntoli chiama lo Shakhtar Donetsk

Napoli, Matvienko nel mirino di Giuntoli. Il difensore classe 96, dello Shakhtar Donetsk è l’alternativa a Gabriel.



Sfumato il centrale del Lille Gabriel – che va all’Arsenal – il Napoli ha dirottato le sue attenzioni sul difensore classe ’96 dello Shakhtar Donetsk Mykola Matvienko. In scadenza di contratto a giugno 2021, l’ucraino non escluderebbe l’arrivo di Sokratis dall’Arsenal.

Secondo quanto raccolto da Sportitalia: “Il Napoli prenderà due centrali di difesa, piace molto Mykola Matvienko. Lunedì Giuntoli sarà in conference call con lo Shakhtar per il difensore classe 1996 che lui giocare sia al centro che a sinistra. Gli ucraini hanno aperto alla cessione, la valutazione è di almeno 15 milioni più bonus, c’è la concorrenza del Leeds, ma il Napoli insisterà. E occhio sempre al profilo di Papastathopoulos, in scadenza di contratto con l’Arsenal che sta avanzando sempre più per Gabriel del Lille.

La società partenopea sapeva di correre un rischio con Gabriel, difensore centrale del Lilla. Lo aveva bloccato in tempi non sospetti per circa 25 milioni, ma aveva chiesto al Lilla di aspettare. La condizione imprescindibile era un passaparola: appena esce Koulibaly, facciamo Gabriel. Già, perché Koulibaly ha un accordo con il Manchester City, ma deve aspettare che tra il club inglese e il Napoli arrivi la quadratura del cerchio soprattutto in relazione ai bonus. Ci vuole tempo, trascorrerà ancora qualche giorno, così il signor Gabriel ha perso la pazienza e sta decidendo di legarsi all’Arsenal. Vediamo come finirà“.

Napoli, Matvienko l’alternativa a Gabriel

Sportitalia su Matvienko al Napoli ha poi aggiunto: “Intanto, Giuntoli ha aperto a sorpresa una trattativa con lo Shakhtar per Mykola Matvienko, un altro extracomunitario, difensore centrale classe 1996 di grande qualità che lo scorso gennaio era stato molto vicino proprio all’Arsenal. Valutazione in abbondante doppia cifra, al Napoli piace moltissimo perché può agire anche da terzino sinistro. C’è la concorrenza del Leeds, ma il Napoli ha acceso i fari. A maggior ragione se Gabriel decidesse di non aspettare e di firmare per l’Arsenal. Ricordiamo che il Napoli ha comunque messo in preventivo di prendere due centrali difensivi, anche Maksimovic è in uscita. E Papastathopoulos resta in lista, ma ora precedenza a Matvienko“.