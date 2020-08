Ritiro Napoli, regole ai tifosi per allenamenti e amichevoli

Il Napoli pronto per il ritiro, i tifosi potranno seguire la squadra ma dovranno sottostare ad alcuni regole per allenamenti e amichevoli.

Lunedi 24 Agosto parte ufficialmente il ritiro del Napoli, i tifosi seguiranno in massa gli azzurri complice anche la vicinanza con Castel di Sangro. Per quelli che non potranno essere nella cittadina abruzzese potranno seguire il ritiro dal web.

Il Napoli di Gattuso riparte, coi suoi tifosi. Sedici giorni dopo la conclusione della lunghissima stagione terminata ad agosto post lockdown, la squadra di Gattuso tornerà in campo per preparare la stagione 2020-21.

Gli azzurri saranno in ritiro a Castel di Sangro, accompagnati dai propri tifosi ma nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Il Napoli resterà a Castel di Sangro fino a venerdì 4 settembre, allenandosi (quasi) tutti i giorni e giocando due amichevoli: il triangolare con Aquila e Castel di Sangro venerdì 28 alle 17.30 e la partita contro il Teramo venerdì 4 settembre alle 17.

Ritiro Napoli, i protocolli per i tifosi

Sul proprio sito ufficiale la società partenopea ha elencato tutte le norme da seguire per i tifosi che vorranno assistere al ritiro del Napoli. Ai fans sarà permesso assistere ad allenamenti e amichevoli della squadra di Gattuso. Innanzitutto gli ingressi saranno sempre su prenotazione e contingentati. Il numero massimo consentito è di mille persone allo stadio Patini. Per quanto riguarda gli allenamenti , chi si prenoterà per un allenamento non potrà farlo per i due giorni successivi.

Per le amichevoli, ogni tifoso potrà acquistare al massimo due posti per ogni gara amichevole, così come per gli allenamenti. I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati con sistemi di rilevazione numerica progressiva. Tutti i tifosi del Napoli presenti in ritiro, inoltre, dovranno indossare la mascherina per tutta la durata degli eventi (mentre per i bambini sotto 6 anni non sarà obbligatoria) e rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro. Il personale di sicurezza vigilerà facendo rispettare ogni norma. E fuori dallo stadio verrà misurata la temperatura corporea: vietato l’ingresso a chi sarà superiore 37,5°.

