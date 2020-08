Mihajlovic positivo al covid 19, salta il ritiro col Bologna

Sinisa Mihajlovic positivo al test del covid 19, il tecnico del Bologna non potrà partecipare al ritiro dei felsinei.

Ancora problemi per Sinisa Mihajlovic risultato positivo al test del covid 19, l’allenatore è stato sottoposto al tampone al rientro a Bologna. Il tecnico serbo è asintomatico, ma dovrà comunque restare in isolamento per due settimane, così come previsto dal protocollo nazionale. In pratica salterà tutto il ritiro dei felsinei. Già in giornata tutto lo staff del Bologna si sottoporrà ai test di rito, per capire se ci sono altri contagiati. Ecco il comunicato ufficiale del Bologna calcio: “Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra. Quello di Mihajlovic non è il primo caso di positività al covid al rientro dopo la breve sosta. Recentemente era capitato anche a Petagna del Napoli, anche lui costretto a restare in isolamento. Solo nelle ultime ore si segnalano casi di test positivi anche alla Fiorentina, con due calciatori coinvolti ed alla Spal, dove ci sono tre tesserati coinvolti.