Allan all’Everton e koulibaly al City, il Napoli pronto a chiudere le trattative. In bilico il futuro di Milik e Ghoulam.

Il Napoli lavora alle cessioni di Allan all’Everton e koulibaly al City. Domani comincerà ufficialmente il ritiro di Castel di Sangro e gli azzurri si ritroveranno con quattro giocatori in attesa di essere ceduti e il ritorno degli esuberi di ritorno dai prestiti: Machach, Ciciretti, Ounas e Tutino. Ci saranno anche i giovani Senese e Bifulco.

Cristiano Giuntoli continua a lavorare in ottica mercato, con diverse cessioni da concludere prima di procedere con gli acquisti. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport nel consueto spazio dedicato al calcio Napoli fa il punto sulle trattative per Allan e koulibaly

“Cristiano Giuntoli è pronto per sedersi ad un tavolo e chiudere il passaggio di Koulibaly al Manchester City e di Allan all’Everton. I Toffees hanno messo sul piatto 25 milioni di sterline più 4-5 di bonus, il Napoli ne chiede 4-5 in più.

“De Laurentiis è stato chiaro con i suoi collaboratori: “koulibaly senza una grande offerta non si muove da Napoli”. Il City non fa passi concreti. L’entourage spinge per far calare le pretese al calcio Napoli. Senza cessione, non ci saranno arrivi in difesa”

La Gazzetta aggiunge: “Il Napoli ha deciso di mettere sul mercato: Koulibaly, Allan, Milik e Ghoulam. Finora, però, non c’è stata offerta o trattativa che abbia soddisfatto le pretese di Aurelio De Laurentiis e, dunque, Gattuso andrà avanti col lavoro sapendo che strada facendo qualcosa dovrà cambiare nelle sue strategie tecniche. Saranno giorni di attesa per i quattro calciatori in uscita.

Le varie trattative non sono di facile soluzione e il tecnico del sodalizio campano, Gennaro Gattuso vivrà i primi giorni di lavoro tra mille incertezze. Cristiano Giuntoli è pronto per sedersi ad un tavolo e chiudere il passaggio di Kalidou Koulibaly al Manchester City e del brasiliano Allan all’Everton. La cessione dei due calciatori consentirà al Napoli di incassare gli introiti necessari da reinvestire poi sul mercato per definire altre operazioni in entrata“.