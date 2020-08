Cessione Koulibaly: manca solo un passaggio, poi andrà al City

La cessione di Kalidou Koulibaly sta movimentando il mercato del Napoli, il giocatore è richiesto dal Manchester City.

Bisognerà ancora attendere per la cessione di Kalidou Koulibaly. Il Manchester City ha chiesto al Napoli di attendere fino a settembre, ma gli azzurri vorrebbero accelerare per evitare di perdere Gabriel, che è vicinissimo all’Arsenal ma non ha ancora firmato. Per la difesa si è parlato anche di Thiago Silva, che ha avuto un contatto anche con Gattuso. Prima di poter fare qualsiasi, passo, però, bisognerà vendere.

Al momento la cessione di Koulibaly, come riferisce Tuttosport, è bloccata a causa del City che a sua volta deve cedere un difensore: “Il difensore centrale Kalidou Koulibaly dovrebbe andar via, ma l’affondo del Manchester City tarda ad arrivare a causa del mancato passaggio di John Stones al Barcellona, ecco perché bisognerà ancora aspettare prima che il Napoli chiuda per un difensore”.