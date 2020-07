Napoli, Zielinski: “Gattuso è un grande, con lui lotteremo per lo scudetto”

Piotr Zielinski esalta Gattuso. Il centrocampista del Napoli stregato da ringhio, con il quale è convinto di poter vincere lo scudetto.

ZIELINKI GATTUSO NAPOLI. Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sport. Il centrocampista del Napoli ha confermato l’imminente ufficialità del rinnovo con gli azzurri.

Piotr Zielinski, tra i protagonisti del Napoli di Gennaro Gattuso

Il centrocampista polacco ha presentato il prossimo impegno di campionato:

“Sicuramente è una partita fra due squadre forti. Il Milan ha dimostrato di essere un’ottima squadra contro la Juve, stavano sotto 0-2 e hanno rimontato 4-2 quindi sicuramente sarà difficile ma bella da giocare. Se facciamo quello step mentale possiamo davvero guardare in alto e toglierci tante soddisfazioni in futuro”.

Futuro anche prossimo col Barcellona?

“Sì, spero di sì perché già ora stiamo diventando veramente forti, poi una partita così sarà bella da giocare ma c’è ancora tanto tempo prima di prepararla”.

Tutti parlano bene di Gattuso. Cos’ha di diverso rispetto a Sarri e Ancelotti?

“Sono tre grandi allenatori. Gattuso, spiega Zielinski, ha un carisma molto forte, si è sentito subito quando è arrivato nello spogliatoio come quando era giocatore, è bello tosto. Era un grande in campo. Parliamo spesso, mi dà consigli su come mettermi bene tra le linee, guardare avanti, cercare compagni, tirare in porta”.

Il contratto scade tra un anno, il sostegno dell’allenatore quanto ti ha aiutato nella ricerca dell’accordo che tutti sperano possa arrivare presto?

“È stato molto importante, da tempo siamo trattando il rinnovo, spero che nei prossimi giorni arrivi l’annuncio. Di queste cose se ne occupa il mio procuratore, io posso dire che sto benissimo qui e voglio continuare a giocare nel Napoli”.

Con questa squadra pensi che l’anno prossimo possa essere completata l’opera che non era riuscita del tutto al Napoli di Sarri, cioè lottare fino alla fine per lo scudetto?

“Sì, spero che possa essere così. La rosa è forte, poi bisogna vedere chi rimane e chi va via. Qualcuno magari partirà, ma ne arriveranno altri con qualità e saremo forti”. Ha concluso Zielinski su Gattuso e la sua esperienza a Napoli.



