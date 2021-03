Cavani addio al Manchester United: “Va nella squadra di Maradona”

Edinson Cavani dirà addio al Manchester United per lui è pronta un’offerta del Boca Juniors, lo scrive ‘Olè’ in Argentina.

Potrebbe essere il Boca Juniors la prossima squadra di Edinson Cavani. La storica squadra di Diego Armando Maradona si è interessata al calciatore uruguaiano che a fine stagione dirà addio al Manchester United. Secondo il quotidiano argentino ‘Olè’ la trattativa va avanti oramai da tempo. “Andare a giugno al Boca, è questa l’idea” scrivono i media argentini che sognano di poter ammirare nel loro campionato un giocatore ancora in ottima forma fisica come Cavani. Il fratello dell’attaccante sta conducendo le trattative ed a fine stagione potrebbe esserci la fumata bianca.

Il Boca Juniors sembra essere nel futuro di Cavani anche se l’uruguaiano ex Napoli ha un’opzione per rinnovare con il Manchester United, ma non sarebbe intenzionato ad esercitare la clausola. A quanto pare Cavani avrebbe chiesto al club argentino di coprire con un triennale quello che lui guadagnerebbe in una sola stagione allo United. Il club argentino ci sta pensando seriamente e potrebbe lanciare l’assalto decisivo tra qualche mese. La voce di mercato diventa sempre più importante ed in tanti sperano nell’approdo del Matador al Boca Juniors. Una notizia che in qualche modo farebbe sorridere anche molti tifosi del Napoli.