Napoli, Marchetti analizza il momento degli azzurri: mercato, pareggi e scelte di Conte

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato a Radio Marte del momento del Napoli, analizzando sia i recenti risultati che le dinamiche del mercato.

I pareggi e le difficoltà

Marchetti ha sottolineato come i tre pareggi consecutivi siano maturati in modi differenti: “Contro Roma e Lazio il Napoli ha affrontato squadre competitive, mentre il pareggio con l’Udinese lascia più amaro in bocca, visto che sulla carta era una partita più abbordabile”. Inoltre, ha elogiato Antonio Conte per la sua capacità di adattarsi alle difficoltà, definendolo un “trasformista”.

Le scelte di mercato e i limiti del centrocampo

Sul mercato invernale, il giornalista ha spiegato che il Napoli non è riuscito a chiudere per giocatori come Garnacho e Adeyemi a causa delle richieste troppo alte dei rispettivi club. Inoltre, ha evidenziato un errore di programmazione da parte della società: “Il Napoli non ha preparato per tempo un piano B e Saint-Maximin poteva arrivare se la trattativa fosse partita prima”.

Per quanto riguarda il centrocampo, Marchetti ha spiegato che Conte considera i suoi titolari insostituibili, il che rende più difficile far ruotare la squadra. Anche l’arrivo di un difensore è stato più un’esigenza di Marin che una priorità del Napoli, mentre la Fiorentina ha resistito all’offerta per Comuzzo.

L’obiettivo mancato: il sostituto di Kvaratskhelia

Infine, il giornalista ha sottolineato come la vera necessità del Napoli fosse trovare un’alternativa di alto livello a Kvaratskhelia, obiettivo non raggiunto nel mercato di gennaio.