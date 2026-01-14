Serie A, anticipi e posticipi: Napoli due volte al sabato, Fiorentina al Maradona
La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 24ª e 25ª giornata di campionato, delineando il calendario delle prossime settimane. Un programma che riguarda da vicino anche il Napoli, chiamato a un doppio impegno ravvicinato in giorni e orari strategici.
Gli azzurri scenderanno in campo sabato 31 gennaio al Maradona contro la Fiorentina, con calcio d’inizio alle 18:00, per poi tornare protagonisti sabato 6 febbraio in trasferta, sul campo del Genoa, ancora alle 18:00. Due sfide chiave nella corsa europea e nella gestione di un calendario sempre più fitto.
Il programma della 25ª giornata
Venerdì 30 gennaio
Lazio-Genoa (ore 20:45)
Sabato 31 gennaio
Pisa-Sassuolo (ore 18:00)
Napoli-Fiorentina (ore 18:00)
Cagliari-Verona (ore 20:45)
Domenica 1 febbraio
Torino-Lecce (ore 12:30)
Como-Atalanta (ore 15:00)
Cremonese-Inter (ore 18:45)
Parma-Juventus (ore 20:45)
Lunedì 2 febbraio
Udinese-Roma (ore 20:45)
Martedì 3 febbraio
Bologna-Milan (ore 20:45)
Il programma della 24ª giornata
Venerdì 6 febbraio
Verona-Pisa (ore 20:45)
Genoa-Napoli (ore 18:00)
Fiorentina-Torino (ore 20:45)
Domenica 8 febbraio
Bologna-Parma (ore 12:30)
Lecce-Udinese (ore 15:00)
Sassuolo-Inter (ore 18:00)
Juventus-Lazio (ore 20:45)
Lunedì 9 febbraio
Atalanta-Cremonese (ore 18:30)
Roma-Cagliari (ore 20:45)
Da segnalare il rinvio di Milan-Como, che verrà recuperata in una data ancora da definire.
Per il Napoli, due appuntamenti ravvicinati e decisivi: prima il confronto diretto con la Fiorentina davanti al pubblico del Maradona, poi la trasferta di Genova contro un’avversaria sempre insidiosa. Due snodi fondamentali per il cammino degli azzurri.