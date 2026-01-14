14 Gennaio 2026

Serie A, anticipi e posticipi: Napoli due volte al sabato, Fiorentina al Maradona

redazione 14 Gennaio 2026
La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 24ª e 25ª giornata di campionato, delineando il calendario delle prossime settimane. Un programma che riguarda da vicino anche il Napoli, chiamato a un doppio impegno ravvicinato in giorni e orari strategici.

Gli azzurri scenderanno in campo sabato 31 gennaio al Maradona contro la Fiorentina, con calcio d’inizio alle 18:00, per poi tornare protagonisti sabato 6 febbraio in trasferta, sul campo del Genoa, ancora alle 18:00. Due sfide chiave nella corsa europea e nella gestione di un calendario sempre più fitto.

Il programma della 25ª giornata

Venerdì 30 gennaio

Lazio-Genoa (ore 20:45)

Sabato 31 gennaio

Pisa-Sassuolo (ore 18:00)

Napoli-Fiorentina (ore 18:00)

Cagliari-Verona (ore 20:45)

Domenica 1 febbraio

Torino-Lecce (ore 12:30)

Como-Atalanta (ore 15:00)

Cremonese-Inter (ore 18:45)

Parma-Juventus (ore 20:45)

Lunedì 2 febbraio

Udinese-Roma (ore 20:45)

Martedì 3 febbraio

Bologna-Milan (ore 20:45)

Il programma della 24ª giornata

Venerdì 6 febbraio

Verona-Pisa (ore 20:45)

Genoa-Napoli (ore 18:00)

Fiorentina-Torino (ore 20:45)

Domenica 8 febbraio

Bologna-Parma (ore 12:30)

Lecce-Udinese (ore 15:00)

Sassuolo-Inter (ore 18:00)

Juventus-Lazio (ore 20:45)

Lunedì 9 febbraio

Atalanta-Cremonese (ore 18:30)

Roma-Cagliari (ore 20:45)

Da segnalare il rinvio di Milan-Como, che verrà recuperata in una data ancora da definire.

Per il Napoli, due appuntamenti ravvicinati e decisivi: prima il confronto diretto con la Fiorentina davanti al pubblico del Maradona, poi la trasferta di Genova contro un’avversaria sempre insidiosa. Due snodi fondamentali per il cammino degli azzurri.

