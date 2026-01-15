Corriere dello Sport: “Conte: «Ci sono molti allenatori protagonisti quindi…»”
Antonio Conte sceglie la linea del silenzio sugli episodi di San Siro. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli ha evitato qualsiasi riferimento a quanto accaduto domenica a Milano contro l’Inter: «Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, quindi qualcosa non funziona». Parole pronunciate ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Parma, partita seguita dalla tribuna a causa dei due turni di squalifica e dell’ammenda da 15mila euro rimediati dopo il rosso contro i nerazzurri.
Una postazione particolare, quella scelta da Conte: la stessa, in alto e al chiuso, dalla quale aveva osservato la squadra nella notte del quarto scudetto, il 23 maggio contro il Cagliari. «Con l’Inter abbiamo disputato una buona prestazione ma bisogna subito voltare pagina», aveva ribadito il tecnico, elogiando poi i singoli. Tra questi Hojlund, su cui Conte ha speso parole importanti. Come sottolinea Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il tecnico vede margini enormi: «È molto migliorato, ha 22 anni, ha grandi potenzialità. Questi ragazzi sanno di poter crescere e noi dobbiamo fare in modo di farli diventare più forti di come arrivano».
Sul fronte mercato, invece, tutto resta in attesa. La strategia del club non cambia ed è sempre legata al principio del saldo zero. Secondo quanto riferisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, ogni operazione in entrata è bloccata finché non ci sarà almeno un’uscita. I dialoghi con il Benfica per Lucca proseguono, ma manca ancora l’intesa economica: si lavora su un prestito oneroso con diritto di riscatto, a cifre non lontane da quelle investite dal Napoli per acquistarlo dall’Udinese.
Valutazioni in corso anche sull’eventuale sostituto, dopo la partenza di Raspadori direzione Roma. Per questo motivo restano sospesi diversi dossier. Ambrosino, ad esempio, è in orbita Venezia e ha già un accordo, ma il Napoli non ha ancora dato il via libera. Stesso discorso per Vergara, seguito da più club, e per Marianucci: il Torino aveva provato ad affondare il colpo, ma Conte ha preferito frenare per avere tutti a disposizione in vista di Napoli-Parma.
Lo sguardo ora è già rivolto a sabato. Come evidenzia Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, alle ore 18 il Napoli tornerà al Maradona per affrontare il Sassuolo. Sono attese novità di formazione dal primo minuto: Juan Jesus, ieri squalificato, Spinazzola a sinistra ed Elmas nei due alle spalle di Hojlund. Da valutare le condizioni di Neres, uscito dopo pochi minuti per un problema alla caviglia, mentre è sempre più vicino il rientro di Anguissa. Il centrocampista sta smaltendo la lombalgia e il suo ritorno appare ormai imminente.