Napoli, l’annuncio dalla Turchia
Il Napoli continua a monitorare il mercato con attenzione, ma ogni mossa resta vincolata al principio del saldo zero, che condiziona l’intera strategia della sessione invernale. Prima di pensare agli innesti, il club azzurro dovrà necessariamente completare almeno una cessione, capace di liberare spazio economico e salariale.
In questo scenario, Lorenzo Lucca resta il nome centrale attorno al quale può svilupparsi il mercato in entrata. L’eventuale addio dell’attaccante ex Udinese rappresenterebbe la chiave per sbloccare le operazioni volute da Antonio Conte. Nelle ultime ore è tornata a circolare anche l’ipotesi di un interesse dall’area araba, con l’Al-Hilal tra i club pronti a valutare l’operazione, anche se modalità e tempi di una possibile uscita restano ancora da definire.
Parallelamente, il Napoli continua a muoversi sul fronte dei possibili sostituti. Tra i profili seguiti c’è Youssef En-Nesyri, centravanti del Fenerbahce. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il club turco avrebbe aperto alla cessione del giocatore, fissando una valutazione compresa tra 25 e 30 milioni di euro.
La concorrenza, però, è ampia. Oltre al Napoli, sul marocchino ci sarebbero anche Nottingham Forest, Everton e Al-Sadd, pronti a inserirsi nella trattativa. Un fattore che rende la corsa più complessa e che impone al club azzurro di muoversi con cautela.
Tutto resta dunque legato a un passaggio preliminare: senza la cessione di Lucca (o di un altro elemento in uscita), il mercato del Napoli resterà congelato. Ma le manovre sotterranee sono già in corso, in attesa del momento giusto per affondare.