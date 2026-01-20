20 Gennaio 2026

Lang–Galatasaray, rottura ormai consumata: le parole di Fabrizio Romano

Il futuro di Noa Lang sembra sempre più lontano da Napoli e sempre più vicino a Istanbul. A fare chiarezza sulla situazione dell’esterno olandese è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, dove ha ricostruito i retroscena della trattativa con il Galatasaray e, soprattutto, lo stato dei rapporti tra il giocatore e l’ambiente azzurro.

Secondo quanto riferito da Romano, non risultano tentativi in corso da parte del Napoli o dello spogliatoio per convincere Lang a cambiare idea. Al contrario, la sensazione è che qualcosa si sia rotto da tempo, ben prima delle ultime settimane. Una frattura che affonda le radici già nei mesi scorsi e che si è aggravata con il passare del tempo.

Romano ha spiegato come, al netto di alcune buone prestazioni in campo – citando in particolare la gara contro l’Inter – il feeling tra Lang e Antonio Conte non sia mai realmente decollato fuori dal rettangolo di gioco. Una distanza che, col susseguirsi di episodi e incomprensioni, ha portato a un progressivo logoramento del rapporto, già emerso durante la sosta di novembre e poi ulteriormente accentuato.

Sul piano del mercato, la situazione è invece molto avanzata. Napoli e Galatasaray hanno già una base d’accordo praticamente definita, con cifre importanti, in linea con quanto emerso nei giorni scorsi. L’unico nodo da sciogliere riguarda l’importo finale del diritto di riscatto: il club turco spinge per abbassarlo, mentre il Napoli punta ad avvicinarsi il più possibile alla propria valutazione.

L’intesa con il giocatore, invece, è già stata raggiunta: Lang ha dato il suo ok al trasferimento. Ora la palla passa definitivamente al Napoli, chiamato a prendere la decisione finale. Una volta arrivata la risposta del club azzurro, si capirà anche quando l’olandese potrà partire per Istanbul, mettendo fine a un’avventura che, nonostante le aspettative iniziali, non ha mai trovato una vera continuità.

