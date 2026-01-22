Corriere dello Sport: “Largo ai Giovane”
Il Napoli prova a sbloccare l’impasse offensiva e a dare finalmente una scossa al mercato. La nuova direzione porta dritta a Giovane Santana do Nascimento, per tutti semplicemente Giovane, attaccante brasiliano del Verona che il club azzurro segue ormai da tempo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il profilo del classe 2002 ha convinto dirigenza e area tecnica per duttilità, qualità e margini di crescita.
Giovane, nato nello Stato di San Paolo come Neres e Careca, ha collezionato in questa stagione le sue prime vere presenze in Italia dopo gli esordi con il Corinthians: 23 apparizioni complessive tra Serie A e Coppa Italia, con 3 gol e 4 assist, tutti in campionato. Numeri non ancora esplosivi, ma sufficienti per attirare consensi all’esordio con l’Hellas. Tecnico, rapido, sfrontato, dotato di fantasia: secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport non ha ancora grande precisione sotto porta, ma possiede una stoffa su cui lavorare per alzare il livello produttivo in zona gol.
Il direttore sportivo Giovanni Manna lo osserva da settimane e ne apprezza soprattutto la capacità di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo. L’idea del Napoli è chiara: portarlo subito al Maradona e valutarlo su palcoscenici più prestigiosi, Champions League compresa. Il nodo, però, resta sempre lo stesso: il mercato a saldo zero. Il Verona valuta Giovane intorno ai 20 milioni di euro, la concorrenza non manca – Lazio compresa – e prima di affondare il colpo il Napoli deve liberare spazio con le uscite, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport.
Il primo tassello in uscita è ormai definito. Noa Lang è pronto a salutare: c’è l’accordo con il Galatasaray per il trasferimento dell’esterno olandese. L’operazione è impostata su un prestito con opzione di riscatto per una cifra complessiva di 32 milioni di euro (2+30). Nel corso dei contatti con Istanbul si è discusso anche di una possibile formula con obbligo, per un totale di 28 milioni, ma al di là delle sfumature tecniche l’affare è considerato chiuso. Lang chiuderà la stagione con Osimhen in Turchia e, come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sua partenza dà il via alle operazioni in entrata.
In quest’ottica il Napoli valuta anche un nuovo esterno offensivo. Oltre ai profili già noti – da Sterling del Chelsea a Maldini junior dell’Atalanta – nelle ultime ore è emerso il nome di Abdessamad Ezzalzouli, detto Abde. Il marocchino, ala sinistra del Betis Siviglia, 24 anni compiuti a dicembre, è reduce dalla delusione della finale di Coppa d’Africa persa col Marocco contro il Senegal. Resta invece più defilata la pista En-Nesyri, seguito anche dalla Juventus, scivolato indietro nelle gerarchie proprio per la forte accelerazione su Giovane, come riporta ancora il Corriere dello Sport.
Sul fronte Lorenzo Lucca, altro candidato illustre alla partenza, la corsa resta aperta. In lizza ci sono Nottingham Forest, Pisa e ora anche il Bologna, ultima italiana ad essersi inserita. Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Siviglia, club con cui il Napoli ha già trattato a lungo in estate per Juanlu Sanchez: l’ipotesi di una pedina di scambio non è da escludere. In uscita, ma in stand-by, anche Marianucci e Ambrosino, destinati rispettivamente a Cremonese e Venezia.
Il mercato azzurro entra così nella fase decisiva: Lang saluta, Giovane avanza. E il Napoli prova finalmente a cambiare passo.