Insigne-Napoli, l’agente apre
Il mercato di gennaio si conferma una corsa a ostacoli per i club di Serie A. A spiegarne le difficoltà è stato Andrea D’Amico, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, intervistato da Valter De Maggio. Secondo l’agente, oggi le società sono chiamate a muoversi con grande cautela, tra limiti economici e necessità tecniche immediate.
«È complicato per una serie di motivi – ha spiegato D’Amico a Radio Kiss Kiss Napoli – perché devi fare i conti anche con l’indice di liquidità, con quello che puoi e quanto puoi spendere. Devi prendere giocatori che ti diano un’inerzia immediata, un apporto subito. Inoltre devi cercare di colmare anche gli infortuni che si sono verificati in questa prima parte di stagione». Un quadro che fotografa perfettamente le difficoltà operative delle dirigenze nel mercato invernale.
Nel corso dell’intervista si è parlato anche di un tema che continua ad accendere l’interesse dell’ambiente azzurro: un possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli. D’Amico non ha chiuso la porta, anzi. «Lo si potrebbe tesserare subito e avrebbe il doppio vantaggio – ha sottolineato – perché, essendo un calciatore formato nel club, non occuperebbe un posto in lista. Con le esigenze attuali, anche legate agli infortuni, sarebbe un vantaggio importante».
Sul piano economico, l’agente ha chiarito che non esistono ostacoli: «Da parte nostra non ci sono esigenze economiche di nessun tipo, quindi non sarebbe una trattativa normale. Se il Napoli vuole, Lorenzo è pronto». Parole che riaccendono una suggestione capace di toccare il cuore dei tifosi e che, in un mercato bloccato da vincoli e regole, potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta.