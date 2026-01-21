21 Gennaio 2026

FIGC rinvia la decisione: mercato del Napoli ancora bloccato

redazione 21 Gennaio 2026
De Laurentiis

De Laurentiis - fonte lapresse - napolipiu.com

Il mercato invernale del Napoli resta congelato. Il Consiglio Federale della FIGC ha infatti rinviato ogni decisione sulla possibile modifica delle norme che regolano il calcolo del costo del lavoro allargato, lasciando invariato il quadro attuale e confermando, di fatto, l’obbligo del saldo zero per il club azzurro.

La richiesta, avanzata dalla Lega Serie A e sostenuta in prima persona dal presidente Aurelio De Laurentiis, mirava a consentire al Napoli di utilizzare anche le riserve di liquidità accumulate negli anni per rientrare nei parametri federali e operare sul mercato senza la necessità di cessioni preventive. Una proposta che, nell’ultima assemblea di Lega, aveva ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli, con le astensioni di Juventus, Inter e Roma e il solo voto contrario del Milan.

Il Consiglio Federale, pur prendendo atto della proposta e delle modifiche ipotizzate, ha scelto di non pronunciarsi nell’immediato. Alla base della decisione ci sono forti perplessità legate alla tempistica di un intervento così rilevante, che andrebbe a incidere su regole economiche nel pieno della stagione sportiva e della sessione di mercato.

Per questo motivo, la FIGC ha chiesto formalmente alla Lega Serie A una garanzia preventiva: l’impegno, da parte delle società che non hanno votato a favore in assemblea, a rinunciare a eventuali ricorsi o impugnazioni future qualora la modifica dovesse essere approvata. Un passaggio ritenuto necessario prima di assumere una decisione definitiva.

Nel frattempo, il blocco resta. Il Napoli potrà continuare a operare solo attraverso cessioni, reinvestendo eventualmente i proventi, ma senza la possibilità di acquistare liberamente nuovi giocatori. Una situazione che mantiene in stallo le strategie di mercato del club e rinvia ancora una volta qualsiasi possibile apertura normativa a una data successiva.

Altro

giuffredi-adl(1)

Giuffredi attacca Conte: «Nel Napoli manca il coraggio di far giocare i giovani»

redazione 21 Gennaio 2026
De Laurentiis

Napoli bloccato dal mercato: oggi il verdetto FIGC può cambiare tutto

redazione 21 Gennaio 2026
Antonio Corbo

Più coraggio che fortuna, puniti da un rigore

redazione 21 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-21 081226

Gazzetta dello Sport: “Napoli, piede fuori dalla Champions: a Copenaghen è notte fonda”

redazione 21 Gennaio 2026
Hamsik-10maggio87.it-Napolipiu.com

Hamsik al Parken: cuore azzurro e orgoglio di papà nella notte di Copenhagen-Napoli

redazione 20 Gennaio 2026
ancora_tiberio

Ancora boccia Lang e Lucca: «Mai dentro il progetto Napoli»

redazione 20 Gennaio 2026

Ultimissime

giuffredi-adl(1)

Giuffredi attacca Conte: «Nel Napoli manca il coraggio di far giocare i giovani»

redazione 21 Gennaio 2026
De Laurentiis

FIGC rinvia la decisione: mercato del Napoli ancora bloccato

redazione 21 Gennaio 2026
De Laurentiis

Napoli bloccato dal mercato: oggi il verdetto FIGC può cambiare tutto

redazione 21 Gennaio 2026
Napoli, doppio colpo: Gilmour in chiusura, Brescianini nel mirino

Il Mattino: “Giovane, anche il Napoli punta la stella del Verona”

redazione 21 Gennaio 2026
Antonio Corbo

Più coraggio che fortuna, puniti da un rigore

redazione 21 Gennaio 2026