22 Gennaio 2026

Diego Costa attacca Conte: «Probabilmente non fa sesso a casa perché è uno molto amareggiato»

redazione 22 Gennaio 2026
rescissione diego costa

Diego Costa torna a parlare di Antonio Conte e lo fa senza filtri, riaprendo una ferita mai rimarginata dai tempi del Chelsea. L’ex attaccante brasiliano ha utilizzato parole durissime nei confronti del tecnico salentino, tracciando un ritratto tutt’altro che lusinghiero del suo ex allenatore.

«Conte è sempre arrabbiato, sempre con un muso lungo», ha dichiarato Costa, aggiungendo una riflessione ancora più tagliente sul carattere dell’allenatore: «Probabilmente non fa sesso a casa perché è uno molto amareggiato». Un virgolettato pesante che riporta alla luce un rapporto logorato da scelte tecniche e fratture personali.

Tra i due, del resto, non è mai corso buon sangue. Fu proprio Conte a mettere fuori rosa Diego Costa durante l’esperienza al Chelsea, comunicandogli la decisione in maniera brusca e spingendolo di fatto verso il ritorno in Brasile. Una gestione che generò tensioni non solo con il giocatore, ma anche all’interno dello spogliatoio e della società.

Le parole di Costa confermano come quel distacco sia rimasto irrisolto nel tempo. A distanza di anni, l’ex centravanti non ha cambiato idea e continua a puntare il dito contro i metodi e il carattere di Conte, alimentando un passato che, evidentemente, non smette di far rumore.

Altro

Screenshot 2026-01-02 104436

Incendio a Crans-Montana, gravemente ferito un talento del Metz: apprensione per Dos Santos

redazione 2 Gennaio 2026
benitez_Salernitana1

Benitez “Napoli solido. Scudetto per quattro”

redazione 2 Gennaio 2026
Screenshot 2025-12-24 115549

Tragedia in Montenegro: muore Sebastian Hertner in un incidente su una seggiovia

redazione 24 Dicembre 2025
Donnarumma

Donnarumma, dietro la rapina un inferno criminale

redazione 18 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-18 154146

Copa Colombia nel caos: violenze senza precedenti dopo la finale

redazione 18 Dicembre 2025
Euro 2024 , il Pallone Tech di Adidas che Rileva Falli e Fuorigioco

Tragedia in Brasile

redazione 16 Dicembre 2025

Ultimissime

lucca-lapresse-napolipiu

Lucca verso la Premier: il Nottingham Forest chiude con il Napoli

redazione 22 Gennaio 2026
rescissione diego costa

Diego Costa attacca Conte: «Probabilmente non fa sesso a casa perché è uno molto amareggiato»

redazione 22 Gennaio 2026
vanja-milinkovic-savic-con-la-maglia-del-napoli-ansa (3)

Milinkovic-Savic: «A Napoli per vincere. Mi sento un difensore aggiunto»

redazione 22 Gennaio 2026
Stadio Maradona

Stadi, stretta del Viminale Telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti

redazione 22 Gennaio 2026
Buongiorno: "Che emozione tornare al Grande Torino. Conte decisivo per la mia crescita"

Il Mattino: “Buongiorno, mister 40 milioni flop”

redazione 22 Gennaio 2026