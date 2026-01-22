Diego Costa attacca Conte: «Probabilmente non fa sesso a casa perché è uno molto amareggiato»
Diego Costa torna a parlare di Antonio Conte e lo fa senza filtri, riaprendo una ferita mai rimarginata dai tempi del Chelsea. L’ex attaccante brasiliano ha utilizzato parole durissime nei confronti del tecnico salentino, tracciando un ritratto tutt’altro che lusinghiero del suo ex allenatore.
«Conte è sempre arrabbiato, sempre con un muso lungo», ha dichiarato Costa, aggiungendo una riflessione ancora più tagliente sul carattere dell’allenatore: «Probabilmente non fa sesso a casa perché è uno molto amareggiato». Un virgolettato pesante che riporta alla luce un rapporto logorato da scelte tecniche e fratture personali.
Tra i due, del resto, non è mai corso buon sangue. Fu proprio Conte a mettere fuori rosa Diego Costa durante l’esperienza al Chelsea, comunicandogli la decisione in maniera brusca e spingendolo di fatto verso il ritorno in Brasile. Una gestione che generò tensioni non solo con il giocatore, ma anche all’interno dello spogliatoio e della società.
Le parole di Costa confermano come quel distacco sia rimasto irrisolto nel tempo. A distanza di anni, l’ex centravanti non ha cambiato idea e continua a puntare il dito contro i metodi e il carattere di Conte, alimentando un passato che, evidentemente, non smette di far rumore.