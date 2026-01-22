22 Gennaio 2026

Lucca verso la Premier: il Nottingham Forest chiude con il Napoli

redazione 22 Gennaio 2026
Lucca verso la Premier: il Nottingham Forest chiude con il Napoli

lucca-lapresse-napolipiu

Lorenzo Lucca è sempre più vicino al Nottingham Forest. L’operazione, rimasta a lungo in stand-by, si è sbloccata nelle ultime ore ed è ora in fase di definizione finale tra le parti.

A confermarlo è Fabrizio Romano, che parla di contatti decisivi andati a buon fine nella giornata di oggi. «Il Nottingham Forest sta ultimando l’accordo con il Napoli per Lorenzo Lucca», ha spiegato l’esperto di mercato, sottolineando come i dialoghi con l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, abbiano portato alla conclusione dell’intesa contrattuale.

Il club inglese e il Napoli stanno limando gli ultimi dettagli, ma la trattativa è ormai avviata verso la chiusura. Per Lucca si profila così un imminente approdo in Premier League, pronto a iniziare una nuova avventura in Inghilterra dopo l’esperienza in Serie A.

Altro

Schira Svela: 'Veiga: il Napoli non ha Colpe. Vi spiego"

McTominay intoccabile: il Napoli pensa già al rinnovo

redazione 22 Gennaio 2026
Lorenzo Insigne - fonte LaPresse - Napolipiu

Insigne-Napoli, l’agente apre

redazione 21 Gennaio 2026
KISS KISS - Calciomercato Napoli, Bove apre al trasferimento al club azzurro: settimana prossima decisiva

Napoli in pressing su Giovane: offerta da 20 milioni al Verona

redazione 21 Gennaio 2026
Napoli, doppio colpo: Gilmour in chiusura, Brescianini nel mirino

Il Mattino: “Giovane, anche il Napoli punta la stella del Verona”

redazione 21 Gennaio 2026
Giovanni Manna (LaPresse) Napolipiu

Il Mattino: “Napoli, mercato in volo”

redazione 20 Gennaio 2026
8a5af67a7a

Corriere dello Sport: “En-Nesyri e Maldini: la strategia”

redazione 20 Gennaio 2026

Ultimissime

Neres - fonte LaPresse - Napolipiu

Napoli in apprensione: stop per Neres, attesa per gli esami decisivi

redazione 22 Gennaio 2026
lucca-lapresse-napolipiu

Lucca verso la Premier: il Nottingham Forest chiude con il Napoli

redazione 22 Gennaio 2026
rescissione diego costa

Diego Costa attacca Conte: «Probabilmente non fa sesso a casa perché è uno molto amareggiato»

redazione 22 Gennaio 2026
vanja-milinkovic-savic-con-la-maglia-del-napoli-ansa (3)

Milinkovic-Savic: «A Napoli per vincere. Mi sento un difensore aggiunto»

redazione 22 Gennaio 2026
Stadio Maradona

Stadi, stretta del Viminale Telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti

redazione 22 Gennaio 2026