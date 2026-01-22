Lucca verso la Premier: il Nottingham Forest chiude con il Napoli
Lorenzo Lucca è sempre più vicino al Nottingham Forest. L’operazione, rimasta a lungo in stand-by, si è sbloccata nelle ultime ore ed è ora in fase di definizione finale tra le parti.
A confermarlo è Fabrizio Romano, che parla di contatti decisivi andati a buon fine nella giornata di oggi. «Il Nottingham Forest sta ultimando l’accordo con il Napoli per Lorenzo Lucca», ha spiegato l’esperto di mercato, sottolineando come i dialoghi con l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, abbiano portato alla conclusione dell’intesa contrattuale.
Il club inglese e il Napoli stanno limando gli ultimi dettagli, ma la trattativa è ormai avviata verso la chiusura. Per Lucca si profila così un imminente approdo in Premier League, pronto a iniziare una nuova avventura in Inghilterra dopo l’esperienza in Serie A.