22 Gennaio 2026

Napoli in apprensione: stop per Neres, attesa per gli esami decisivi

redazione 22 Gennaio 2026
Napoli in apprensione: stop per Neres, attesa per gli esami decisivi

Neres - fonte LaPresse - Napolipiu

Ore di forte apprensione in casa Napoli per le condizioni di David Neres. L’esterno brasiliano si è fermato dopo poco più di mezz’ora nel match contro il Parma: entrato in corso d’opera, è stato poi costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo e non è più rientrato.

Dagli accertamenti effettuati emerge un problema serio al tendine d’Achille. Neres si è sottoposto a una seconda risonanza magnetica dopo Napoli-Parma e nelle prossime ore è atteso un consulto specialistico per analizzare nel dettaglio il quadro clinico e stabilire il percorso terapeutico più appropriato.

Le opzioni sul tavolo restano due: trattamento conservativo oppure intervento chirurgico. Nel caso in cui si rendesse necessaria l’operazione, i tempi di recupero sarebbero stimati in circa due mesi, con un possibile rientro in primavera. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni, al termine delle valutazioni mediche, e al momento non è possibile stabilire quale strada abbia maggiori probabilità di essere seguita.

Un’eventuale lunga assenza rappresenterebbe un duro colpo per il Napoli di Antonio Conte. Neres è stato uno dei simboli della svolta azzurra dopo la sconfitta di Bologna, risultando decisivo in diverse gare chiave della stagione, comprese le vittorie contro Inter e Atalanta, oltre al percorso in Supercoppa.

Il club resta in attesa di risposte definitive, sperando che l’esito degli approfondimenti possa scongiurare lo stop prolungato di uno degli uomini più incisivi della stagione azzurra.

