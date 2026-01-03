Repubblica: “Napoli, Lucca può andare via lo vuole il Benfica di Mourinho”

Il Napoli entra nel 2026 con il fiato corto e due fronti aperti: l’immediatezza che si chiama Lazio e un mercato ancora tutto da costruire con il gioco degli incastri. Lo sottolinea Repubblica Napoli, fotografando un gennaio da vivere in apnea: otto partite in 24 giorni e, in parallelo, trattative da chiudere rispettando il vincolo del saldo zero, con equilibrio perfetto tra incassi e spese. Lo ricorda ancora Repubblica Napoli, spiegando come la pianificazione sia condizionata dall’indice del lavoro allargato.

Si comincia domani all’Olimpico (ore 12.30, arbitro Massa, diretta Dazn) contro la Lazio di Sarri, prima tappa di un tour de force che dirà molto sulle ambizioni azzurre. Il gruppo si è ritrovato a Castel Volturno per il primo allenamento del 2026 con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida e lanciare subito un segnale alla concorrenza, come evidenzia Repubblica Napoli.

Conte scioglierà oggi i dubbi di formazione, ma la direzione è chiara: confermare l’impianto che ha funzionato allo Zini. Spinazzola ha lavorato regolarmente dopo l’affaticamento accusato a Cremona, mentre Beukema e Olivera proveranno a strappare la convocazione nella rifinitura. Il copione resta il 3-4-2-1 ormai consolidato, con Hojlund diventato una certezza. L’incognita, semmai, è l’altro centravanti: Lukaku non ha ancora completato il recupero e i tempi si sono allungati di circa venti giorni, mentre Lucca non ha ancora trovato continuità soprattutto nell’ambientamento nel “mondo Napoli”. Ed è qui che si apre la domanda chiave, posta da Repubblica Napoli: resterà fino a fine stagione o sarà ceduto in prestito?

La società riflette e la decisione terrà conto anche delle prossime prestazioni: tra Verona e Parma, Lucca dovrebbe avere una chance dall’inizio. L’ipotesi di un addio resta concreta e gli scenari non mancano. In Italia si sono registrati abboccamenti con Roma e Lazio, ma entrambe hanno altre priorità; all’estero, dopo il West Ham (poi virato su Castellanos), il 25enne è entrato nel mirino del Benfica di Mourinho, a caccia di un bomber con caratteristiche precise. In questo quadro, sottolinea Repubblica Napoli, toccherebbe poi a Manna individuare eventualmente un altro centravanti, ma trattative vere non possono decollare senza una cessione.

Nel frattempo, in orbita Napoli è arrivata anche la disponibilità dell’ucraino Dovbyk, tramite entourage: ritiene chiusa l’esperienza alla Roma e vorrebbe rilanciarsi altrove. Un dossier che il club azzurro conosce bene: lo aveva seguito a lungo prima di virare su Lukaku. Operazione slegata da Lucca, anche perché i giallorossi si muovono su altri obiettivi offensivi. E sullo sfondo resta anche il tema Lang: l’olandese vuole restare e, al momento, l’idea di una cessione non ha preso consistenza.