Gazzetta dello Sport: “Napoli, il nodo Lang e la tentazione Mainoo: mercato in bilico sugli esterni”
Il Napoli vive giorni di riflessione profonda sul fronte mercato, soprattutto sugli esterni offensivi. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il cosiddetto “fattore L” è tornato d’attualità: Noa Lang è diventato una variabile delicata, tecnica ed economica, in una fase in cui gli azzurri sono chiamati a gestire emergenze e opportunità.
Il quadro offensivo è complesso. Lukaku resta ancora fuori dai giochi, con tempi di recupero che si sono allungati oltre le previsioni iniziali, mentre Lorenzo Lucca è chiamato a dimostrare di poter essere una risorsa concreta in un calendario serrato, fatto di partite ogni 72 ore. In questo contesto, sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, Lang rappresenta l’incognita più evidente: a Napoli non ha mai realmente convinto.
I numeri parlano chiaro. In campionato Lang ha messo insieme appena 439 minuti, 709 complessivi stagionali, con un solo gol e qualche accelerazione isolata che non è bastata a renderlo centrale nel progetto tecnico. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’olandese resta ai margini di un Napoli che fatica a ritrovare certezze sulla fascia sinistra, storicamente marchiata dall’eredità pesantissima di Kvaratskhelia.
Il confronto è inevitabile. Lang era stato individuato dal ds Giovanni Manna già a gennaio scorso come possibile erede di Kvara, poi volato a Parigi per una cifra vicina agli 80 milioni. Ma sostituire il georgiano non era semplice e, finora, l’operazione non ha dato i frutti sperati. Nonostante ciò, ricorda la Gazzetta dello Sport, sul piatto restano i 28 milioni investiti dal Napoli la scorsa estate: un capitale che Aurelio De Laurentiis non intende svalutare.
Le voci, intanto, si moltiplicano. In Turchia Lang è considerato una tentazione concreta per Galatasaray e Fenerbahçe. La Super Lig, già approdo recente per Osimhen, rappresenta una pista credibile anche dal punto di vista economico. Ed è qui che, come scrive ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, si apre lo scenario alternativo: una cessione di Lang potrebbe liberare risorse per un colpo di spessore.
Il nome che intriga davvero è quello di Kobbie Mainoo. Il centrocampista inglese del Manchester United non è più considerato intoccabile a Old Trafford e il Napoli osserva con attenzione. I rapporti tra i due club sono ottimi, cementati dalle operazioni McTominay e Hojlund, e un eventuale incastro potrebbe riaprire il dialogo. L’eventuale uscita di Lang renderebbe sostenibile l’assalto al talento inglese, come ribadisce la Gazzetta dello Sport.
Lang, dal canto suo, prova a mandare segnali opposti. Sui social ha pubblicato immagini simboliche, come a voler dire “io resto”. Ma il mercato raramente segue le emozioni. A gennaio tutto può cambiare rapidamente e, come conclude Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, a Napoli vale più che mai una regola: mai dire mai.