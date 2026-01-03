Corriere dello Sport: “Conte punta su Ras per colpire la Lazio”
Un uomo solo al comando dell’attacco del Napoli: Rasmus Hojlund. Con Lukaku ancora fuori causa e Lorenzo Lucca alle prese con un futuro tutto da scrivere, Antonio Conte non ha alternative. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la certezza offensiva degli azzurri oggi si chiama Hojlund, capocannoniere della squadra in tutte le competizioni e, dopo Cremona, anche in campionato.
Il danese ha alzato ritmo, leadership e rendimento nel momento più delicato della stagione. A Riyadh sembrava potesse aprirsi un’epoca di abbondanza nel reparto offensivo, quasi di sovraffollamento dopo la comparsa in panchina di Lukaku. Invece lo scenario è cambiato rapidamente e, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, il punto di riferimento resta sempre lui. Sarà così anche domani all’Olimpico contro la Lazio, nella prima gara del 2026, con Hojlund chiamato a trascinare il Napoli e a inseguire anche un traguardo personale.
I numeri parlano chiaro. Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport di Fabio Mandarini, Hojlund ha già segnato 9 gol in 20 presenze stagionali, distribuite tra Serie A, Champions League, Supercoppa italiana e Coppa Italia. In campionato le reti sono 6, e all’Olimpico avrà la possibilità di raggiungere la doppia cifra nel minor numero di partite disputate da quando gioca nei cinque maggiori campionati europei. Un rendimento che lo proietta verso il superamento del suo primato personale, fissato a 10 gol in 28 presenze nella stagione 2023-24 con il Manchester United.
Non solo quantità, ma anche continuità. Da dicembre in poi, evidenzia il Corriere dello Sport, Hojlund è stato il calciatore di Serie A più prolifico in tutte le competizioni: 5 reti in 7 partite. A Cremona ha firmato un’altra doppietta letale, la terza stagionale dopo quelle contro Juventus e Sporting Lisbona in Champions, e la prima lontano dal Maradona dopo mesi. Un segnale di crescita anche in trasferta.
Contro la Lazio, però, l’ostacolo è di quelli seri. La squadra di Sarri vanta la seconda miglior difesa del campionato con 12 gol subiti, dato sottolineato ancora dal Corriere dello Sport. Servirà una prestazione di alto livello, supportata dall’intesa sempre più solida con Elmas e Neres, confermati alle sue spalle per la quarta volta consecutiva. Un trio che sa dialogare nello stretto, in profondità e ad alta velocità, come già visto all’Olimpico contro la Roma lo scorso 30 novembre.
La crescita di Hojlund è costante, ma ora non può permettersi pause. Da domani inizia una maratona di otto partite in 24 giorni, e l’attacco del Napoli è interamente nelle sue mani. Come conclude il Corriere dello Sport, c’è poco da aggiungere: per Conte e per il Napoli, è tempo di affidarsi ai suoi gol.