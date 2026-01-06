Repubblica: “Scatta il tour de force. Ritorna Buongiorno in 5 in rampa di lancio”
«Ci saranno delle rotazioni». Antonio Conte lo ha annunciato chiaramente e la sfida di domani contro l’Hellas Verona rappresenta il primo banco di prova del nuovo piano di gestione delle energie. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il Napoli è nel pieno di un tour de force e non può permettersi di schierare sempre la stessa formazione.
Le novità principali riguarderanno il reparto arretrato. Secondo l’analisi proposta da Pasquale Tina sulle pagine di Repubblica Napoli, il rientro di Alessandro Buongiorno tra i titolari appare sempre più probabile. L’ex capitano del Torino non gioca dall’inizio dalla gara con l’Udinese, una prestazione negativa come quella di tutta la squadra, che gli è costata il posto nel terzetto difensivo, occupato con continuità da un affidabile Juan Jesus. Contro il Verona, Buongiorno avrà l’occasione di rimettersi in gioco e dimostrare di poter tornare ai livelli della scorsa stagione, fondamentali anche in chiave Nazionale.
Dovrebbe invece attendere ancora Sam Beukema. L’olandese è fermo per una botta al piede rimediata a Riyadh durante la Supercoppa e, come sottolinea ancora Repubblica Napoli a firma Pasquale Tina, l’obiettivo è riaverlo a piena disposizione per la sfida contro l’Inter. Beukema è considerato una risorsa importante nel nuovo modulo a tre, avendo già mostrato un buon feeling con il reparto.
Chi è invece pronto è Miguel Gutierrez. Smaltita la distorsione alla caviglia accusata alla vigilia della gara con il Qarabag, lo spagnolo sta ritrovando condizione e potrebbe avere una chance sulla corsia mancina nell’ambito del turnover, anche se la concorrenza di uno Spinazzola in grande forma resta alta. Opzione valida anche Mathias Olivera, utilizzabile sia da esterno che da difensore, soluzione preziosa per Conte.
In panchina tornerà Alex Meret, che ha recuperato dalla frattura al piede. Assente invece Pasquale Mazzocchi, squalificato dopo l’espulsione rimediata all’Olimpico: senza lo stop disciplinare, avrebbe avuto spazio nel piano di rotazioni.
Il vero problema resta il centrocampo. Come ribadito dallo stesso Conte e ricordato da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, le rotazioni in mediana saranno ridotte al minimo. Anguissa punta a rientrare tra un paio di settimane, in tempo per le decisive sfide di Champions contro Copenaghen e Chelsea, mentre Gilmour prova ad accelerare per tornare entro fine mese. Al momento, le uniche certezze restano Lobotka e McTominay, con Elmas utilizzabile solo in modo complementare.
Niente da fare, infine, per Romelu Lukaku. Il belga continua il suo programma di recupero senza forzature e il suo rientro non è imminente. Un’assenza pesante che spinge il Napoli a guardarsi intorno sul mercato per un attaccante, indipendentemente dal futuro di Lucca. Uno scenario complesso, che Conte dovrà gestire con attenzione, partita dopo partita, come sottolinea ancora Repubblica Napoli, a firma Pasquale Tina.