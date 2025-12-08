8 Dicembre 2025

Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights
Una partita che resterà impressa nella memoria dei tifosi azzurri. Il Napoli batte la Juventus 2-1 al Maradona e chiude il 2025 con una prova di forza, qualità e personalità. Una vittoria che vale più dei tre punti, perché arriva nel pieno dell’emergenza — sette assenti tra cui Lobotka, De Bruyne, Anguissa e Lukaku — ma con un gruppo capace di trasformare ogni difficoltà in un motore.

Il primo tempo è un monologo: pressione altissima, ritmo feroce e un Neres imprendibile. Proprio da una sua invenzione nasce l’1-0 firmato da Hojlund, ritrovato bomber dopo due mesi di digiuno. La Juve soffre, non costruisce e resta aggrappata alla partita solo grazie alla brillantezza di Yildiz, autore del momentaneo 1-1 al primo vero tiro bianconero verso lo specchio.

Ma la storia della notte è scritta dal Napoli: intensità, dominio delle seconde palle e una mentalità che non arretra mai. E così, nel momento più duro, arriva la seconda zampata di Hojlund, di testa, per il 2-1 che manda il Maradona in estasi.

Nel dopogara, le parole di Antonio Conte diventano la fotografia perfetta del momento:
«Grazie ai ragazzi. Stiamo facendo cose incredibili in piena emergenza. Sono orgoglioso».

Una vittoria pesantissima che rilancia il Napoli in vetta e apre una settimana che porterà a Lisbona, contro il Benfica di Mourinho.

