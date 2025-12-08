Napoli, Conte si gode il trionfo: «Grazie ai ragazzi, stanno facendo cose incredibili»
Come scritto da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, al termine del 2-1 contro la Juventus è arrivato il consueto messaggio del presidente De Laurentiis: «Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!!». Un rituale ormai fisso, un sigillo di entusiasmo su un Napoli che ha infilato tre vittorie consecutive in campionato e il passaggio ai quarti di Coppa Italia contro il Cagliari.
Sempre nel suo articolo sul Corriere dello Sport, Mandarini racconta come Antonio Conte, tra sorrisi e orgoglio, abbia scelto la strada dei ringraziamenti: «C’è da dire grazie, grazie, grazie ai calciatori. In un momento di grandissima difficoltà a livello numerico stiamo facendo cose incredibili». Un concetto ribadito più volte: «Chi gioca risponde sempre presente con personalità e responsabilità. Sono cresciuti molto, questi ragazzi».
L’analisi del tecnico, riportata ancora da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, mette in risalto un Napoli che continua a volare nonostante sette assenze pesantissime. «Mi stupisce la presa di coscienza, la responsabilità: si vede in tutti i giocatori. È la dimostrazione che questi ragazzi sono cresciuti tanto».
Conte sottolinea la difficoltà del ciclo affrontato: «Abbiamo giocato contro Atalanta, Qarabag, Roma e ora la Juve in una situazione di emergenza continua. Rimango sbalordito per l’energia e l’entusiasmo che i calciatori ci stanno mettendo».
Poi lo sguardo va al prossimo impegno, come annota Mandarini nel Corriere dello Sport: mercoledì il Napoli volerà a Lisbona per affrontare il Benfica di Mourinho. «Ora c’è da riposare, tra due giorni c’è anche la partita in Portogallo e bisogna tirare il fiato. I miei ragazzi hanno bisogno di energia».
Sulla gara contro la Juventus, la sintesi è netta: «Abbiamo subito appena due tiri e per il resto abbiamo giocato con grande energia e grande rigore tattico».
Capitolo infortuni: «Non recupera nessuno. Lobo, per fortuna, non ha avuto nulla di grave: calcoliamo dieci o quindici giorni». Poi la battuta: «Forse è meglio continuare con questa emergenza!», dice ridendo.
E il finale è un tributo alla squadra: «Nelle difficoltà dobbiamo essere bravi a trovare la rotta giusta e a mantenerla. Ma ripeto: oggi a questi ragazzi bisogna dire grazie, grazie e grazie».