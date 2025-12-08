8 Dicembre 2025

Corriere dello Sport: “Hojlund, la notte perfetta: doppietta alla Juve e Napoli in festa”

redazione 8 Dicembre 2025
Corriere dello Sport: “Hojlund, la notte perfetta: doppietta alla Juve e Napoli in festa”

Rasmus Hojlund aspettava una serata così da due mesi. È arrivata contro l’avversario più simbolico, la Juventus, nel palcoscenico più caldo, il Maradona: una doppietta che – come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport – incide una pagina destinata a restare nella memoria recente del Napoli. Un gol per tempo, tre punti pesantissimi, una prova totale che chiude il cerchio aperto dopo la lunga pausa seguita al match di Bologna.

Il centravanti aveva già dato segnali importanti con due assist per Neres, correndo alla stessa velocità del brasiliano e della stagione che gli chiedeva di tornare a brillare. Ma, come ricorda ancora Tarantino nelle colonne del Corriere dello Sport, mancava il gol: quello sfiorato col Qarabag dal dischetto, quello che non arrivava dal 5 ottobre contro il Genoa, pochi giorni dopo la doppietta in Champions su invito del suo mentore De Bruyne.

Il post che dice tutto

Hojlund non ha avuto bisogno di parole, come annota il Corriere dello Sport: «Oggi non servono didascalie», ha scritto sui social pubblicando la foto della sua esultanza. Immagini che bastano a raccontare un centravanti finalmente leggero, convinto, trascinatore.

Due gol da vero numero nove

La doppietta è un manifesto del ruolo: una zampata sull’assist di Neres – ricambio del favore dell’Olimpico – e un colpo di testa sul passaggio casuale di McKennie. Ma è tutto ciò che ha fatto attorno ai gol a definire una serata speciale: pressing feroce, preventive, recuperi, movimenti continui, appoggi, dialogo costante con gli esterni. Come rimarca Tarantino sul Corriere dello Sport, il nuovo modulo sembra cucito addosso a lui. Neres e Hojlund viaggiano a ritmo simile, quasi a memoria, molto più di quanto accadesse prima della svolta tattica.

Il Napoli, con loro due davanti, dà la sensazione di poter giocare sempre in velocità, sempre in avanti.

Un avvio da bomber vero

Non è ancora metà stagione e Hojlund è già in doppia cifra: sei gol col Napoli, cinque con la Danimarca, undici reti complessive e tre assist. Numeri che – scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport – raccontano di un centravanti da 22 anni che in estate, dopo l’infortunio di Lukaku, sperava proprio in un’annata così: fatta di continuità, responsabilità e valore riconquistato.

Oggi è il miglior marcatore del Napoli: dietro di lui McTominay a 5, poi Anguissa e De Bruyne a quota 4. Hojlund ha accelerato. Ha superato tutti. E lo ha fatto nella notte più attesa: contro la Juventus. La notte perfetta.

Altro

conte-lapresse-napolipiu.com (6)

Napoli, Conte si gode il trionfo: «Grazie ai ragazzi, stanno facendo cose incredibili»

redazione 8 Dicembre 2025
09ccf5dc5b

Corriere dello Sport: “Il Napoli chiede gol al suo centravanti”

redazione 7 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-07 063529

Napoli-Juve, le scelte: Conte cambia sette uomini, Spalletti punta su David

redazione 7 Dicembre 2025
Tifosi Napoli

Repubblica: “L’ultima del 2025 a Fuorigrotta. Notte azzurra con 55 mila tifosi”

redazione 6 Dicembre 2025
Elmas saluta il Napoli: "Tifosi, sarete sempre nel mio cuore"

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte prepara la Juve: Elmas in regia al posto di Lobotka”

redazione 6 Dicembre 2025
29b1c45b51

Corriere dello Sport: “Lucca fa un appello a Napoli”

redazione 5 Dicembre 2025

Ultimissime

conte-lapresse-napolipiu.com (6)

Napoli, Conte si gode il trionfo: «Grazie ai ragazzi, stanno facendo cose incredibili»

redazione 8 Dicembre 2025
c243980a0e (1)

Corriere dello Sport: “Hojlund, la notte perfetta: doppietta alla Juve e Napoli in festa”

redazione 8 Dicembre 2025
Cessione Bari, Zazzaroni: "Mi aspetto sorprese da De Laurentiis"

Zazzaroni: “Napoli dominante, Juve giù”

redazione 8 Dicembre 2025
1148c34040

Corriere dello Sport: “Napoli da scudetto: Conte piega Spalletti e domina la Juve”

redazione 8 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-07 111347

Il Mattino: “La grande notte”

redazione 7 Dicembre 2025