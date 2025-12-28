Cremonese, Nicola carica lo Zini: «Napoli test di maturità»

28 Dicembre 2025

Dopo il “regalo di Natale” confezionato all’Olimpico contro la Lazio, la Cremonese cerca il miglior modo possibile per aprire il nuovo anno: affrontare il Napoli davanti a uno Zini sold out. Un appuntamento che va oltre i tre punti e che rappresenta una vera prova di crescita per la squadra di Davide Nicola. Lo racconta Massimo Malfatto sulle colonne del Corriere dello Sport, fotografando il clima che si respira a Cremona alla vigilia della sfida.

«Per noi sarà una grandissima occasione per verificare tutto il nostro lavoro», spiega Nicola, come riportato da Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport. Un banco di prova affrontato con spirito positivo: «Cercheremo di farlo con serenità e dedizione». Di fronte, però, c’è un avversario di altissimo livello. «Il Napoli sa fare tante cose e tutte bene – sottolinea il tecnico grigiorosso – ha una cura maniacale della fase difensiva, è puntuale e qualitativo per spirito ed efficacia. In possesso palla unisce abilità individuali eccelse a organizzazione e umiltà nella gestione dei momenti».

Parole che certificano il rispetto, ma non la rinuncia. Come evidenzia ancora Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, Nicola riconosce nel Napoli una squadra completa: «Sanno lavorare di spada e di fioretto, interpretano il calcio come le squadre che lottano ad altissimi livelli». Proprio per questo la sfida diventa un’occasione di crescita. «Per noi è arrivato il momento di mettere in campo tutto quello che abbiamo imparato», ribadisce l’allenatore.

Il concetto chiave è l’adattabilità. «Dovremo essere capaci di costruire in un modo piuttosto che in un altro – prosegue Nicola – capire quando occupare gli spazi, farlo al momento giusto e avere il coraggio di interpretare la partita a testa alta». Un approccio che richiede anche un salto mentale. «Per fronteggiare il Napoli dobbiamo compiere un altro step – conclude – incontrare la squadra di Conte è motivo di gratificazione e di sfida».

Come sottolinea ancora Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, la Cremonese non vive l’appuntamento come una semplice partita di calendario, ma come un passaggio fondamentale del proprio percorso. Contro una delle grandi del campionato, davanti al proprio pubblico e con lo stadio esaurito, i grigiorossi sono chiamati a dimostrare di aver davvero assimilato la lezione di questi mesi.

