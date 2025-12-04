Napoli-Cagliari 10-9 dcr Gli Highlights
Il Napoli ritrova il sorriso ai rigori, come ricorda Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, a distanza di oltre un anno dalla vittoria contro il Modena. Ma questa volta, sottolinea il quotidiano romano, è stata decisamente più dura: una serie interminabile, portieri messi a dura prova e decisioni al millimetro.
Tarantino riporta le parole di Antonio Conte, che sul Corriere dello Sport ha spiegato la scelta di Milinkovic-Savic come settimo rigorista: «Conosciamo le sue qualità, era giusto che tirasse. E alla fine ha parato il rigore decisivo». Il tecnico evidenzia anche la buona prestazione complessiva: «Abbiamo meritato di più. Peccato per il tocco casuale di McTominay sul loro gol».
Il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Tarantino, mette in risalto il ritorno del Napoli ai quarti dopo cinque anni. Conte si dice soddisfatto: «Siamo pochi, ma tutti hanno dato segnali positivi. C’era tanta energia». Il turnover era inevitabile, soprattutto per gestire chi gioca poco o chi rientra da infortuni: Spinazzola in campo per novanta minuti, il talento di Vergara, la presenza di Ambrosino.
All’interno dell’articolo del Corriere dello Sport, Tarantino sottolinea anche le parole del tecnico su Lucca: «Ha fatto gol, si è impegnato, deve continuare così». Ora la testa va alla Juventus, avversaria domenica: oggi giorno libero, allenamenti da domani. «È una partita da tre punti. Grande rispetto, loro hanno storia e qualità, ma ognuno cercherà di vincere».