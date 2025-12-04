Milinkovic-Savic, gigante pararigori: Napoli ai quarti e Juve nel mirino
La notte del Maradona parla serbo. Davide Palliggiano, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta l’ennesima prova di forza di Vanja Milinkovic-Savic, ancora decisivo dal dischetto. Come evidenziato dal quotidiano romano, il portiere del Napoli conferma di essere il miglior pararigori della Serie A dal 2024: sei neutralizzati su undici prima della serata, diventati sette dopo aver intercettato il tiro di Luvumbo, il decimo della serie infinita contro il Cagliari.
Il Corriere dello Sport, tramite l’analisi di Palliggiano, ricorda come Vanja sia arrivato all’appuntamento con la naturalezza dei giocatori abituati ai momenti decisivi. Prima ha parato, poi ha anche segnato: settimo rigorista della lista – non l’ultimo, come accade di solito per un portiere – ha calciato un missile sotto la traversa, imprendibile per Caprile. Un gesto già visto ai tempi del Torino, quando colpì una punizione dal limite e segnò un rigore in Coppa Italia contro il Milan nel 2021.
Il racconto del Corriere dello Sport sottolinea quanto la prestazione sia stata totale: mani, piedi e personalità. «Io rigorista? No, abbiamo tiratori bravi. Io mi alleno per pararli», ha dichiarato Vanja con l’umiltà che Palliggiano evidenzia nel suo pezzo. «Era importante passare il turno: dieci rigori non li avevo mai vissuti».
Il Napoli aveva trovato il vantaggio nel primo tempo, poi il Cagliari ha pareggiato con Esposito dopo un rimpallo fortunoso. «Non è stata mancanza di concentrazione», ha spiegato Vanja al Corriere dello Sport, evitando ogni colpa ai compagni.
Sul clean sheet sfumato, il serbo non fa drammi: ciò che conta è il passaggio ai quarti, dove gli azzurri affronteranno la vincente tra Fiorentina e Como. Da oggi, però, la testa va inevitabilmente alla Juventus. Palliggiano, sul Corriere dello Sport, ricorda che per un ex Toro quella partita potrebbe essere un derby, ma Vanja è glaciale: «Tre punti sono tre punti». Essenziale, diretto, come il suo rigore.