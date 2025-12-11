Benfica-Napoli 2-0: gol e highlights
LISBONA – Nel suo servizio per il Corriere dello Sport, Fabio Mandarini registra la prima caduta del Napoli dopo cinque risultati utili consecutivi: una resa figlia di fatica, rotazioni ridotte al minimo e un organico decimato. Conte, come racconta Mandarini sul Corriere dello Sport, ha analizzato con lucidità la notte del Da Luz: «La partita è stata dura e difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di gare ogni tre giorni, stanno giocando sempre gli stessi, è inevitabile accusare qualcosina… Questo andava messo in preventivo».
Un concetto che Fabio Mandarini ribadisce sulle pagine del Corriere dello Sport: il Napoli lotta contro un’emergenza continua, con pochi cambi e un carico psicofisico evidente. Conte lo ammette senza esitazioni: «Qualcuno era stanco perché veniva da tante partite senza rotazioni. Ho detto ai ragazzi di recuperare e stare tranquilli: poi ci prepareremo per Udine». E ancora: l’assenza di brillantezza mentale porta a errori, scelte sbagliate, qualità ridotta. L’impatto del Benfica era previsto, ma «siamo stati sorpresi all’inizio e abbiamo perso certezze».
Nonostante tutto, Conte resta saldo: «Non sono preoccupato… Bisogna capire anche queste serate in cui gli altri hanno più energia. I ragazzi sono stati generosi, ma questa volta hanno meritato di più loro».
Verso Udine: emergenza continua
Nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, Fabio Mandarini guarda già alla sfida di domenica alle 15 contro l’Udinese. Ancora fuori Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Lobotka e Lukaku; qualche speranza per Gutierrez, atteso al rientro. «Mi auguro di recuperare Lobo quanto prima… Gutierrez dovrebbe rientrare, mentre gli altri non saranno recuperabili a breve. Anche Lukaku non sappiamo quando sarà a disposizione», ha detto Conte.
Possibili novità dal 1’: Politano e Spinazzola potrebbero rifiatare chi, come Olivera o gli esterni offensivi, gioca ininterrottamente dall’Atalanta in poi.
Un quadro complesso, fotografato con precisione da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, in vista di una trasferta che pesa per tenere il passo in campionato.