11 Dicembre 2025

Benfica-Napoli 2-0: gol e highlights

redazione 11 Dicembre 2025
Benfica-Napoli 2-0: gol e highlights

LISBONA – Nel suo servizio per il Corriere dello Sport, Fabio Mandarini registra la prima caduta del Napoli dopo cinque risultati utili consecutivi: una resa figlia di fatica, rotazioni ridotte al minimo e un organico decimato. Conte, come racconta Mandarini sul Corriere dello Sport, ha analizzato con lucidità la notte del Da Luz: «La partita è stata dura e difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di gare ogni tre giorni, stanno giocando sempre gli stessi, è inevitabile accusare qualcosina… Questo andava messo in preventivo».

Un concetto che Fabio Mandarini ribadisce sulle pagine del Corriere dello Sport: il Napoli lotta contro un’emergenza continua, con pochi cambi e un carico psicofisico evidente. Conte lo ammette senza esitazioni: «Qualcuno era stanco perché veniva da tante partite senza rotazioni. Ho detto ai ragazzi di recuperare e stare tranquilli: poi ci prepareremo per Udine». E ancora: l’assenza di brillantezza mentale porta a errori, scelte sbagliate, qualità ridotta. L’impatto del Benfica era previsto, ma «siamo stati sorpresi all’inizio e abbiamo perso certezze».

Nonostante tutto, Conte resta saldo: «Non sono preoccupato… Bisogna capire anche queste serate in cui gli altri hanno più energia. I ragazzi sono stati generosi, ma questa volta hanno meritato di più loro».

Verso Udine: emergenza continua

Nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, Fabio Mandarini guarda già alla sfida di domenica alle 15 contro l’Udinese. Ancora fuori Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Lobotka e Lukaku; qualche speranza per Gutierrez, atteso al rientro. «Mi auguro di recuperare Lobo quanto prima… Gutierrez dovrebbe rientrare, mentre gli altri non saranno recuperabili a breve. Anche Lukaku non sappiamo quando sarà a disposizione», ha detto Conte.

Possibili novità dal 1’: Politano e Spinazzola potrebbero rifiatare chi, come Olivera o gli esterni offensivi, gioca ininterrottamente dall’Atalanta in poi.

Un quadro complesso, fotografato con precisione da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, in vista di una trasferta che pesa per tenere il passo in campionato.

Altro

c1336bb22b (1)

Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights

redazione 8 Dicembre 2025
d1f6c56b32 (2)

Napoli-Cagliari 10-9 dcr Gli Highlights

redazione 4 Dicembre 2025
35087511c9

Roma-Napoli 0-1: gol e highlights

redazione 1 Dicembre 2025
Screenshot 2025-11-26 072259

Napoli–Qarabag 2-0: gli azzurri tornano dominanti. Rivivi gli highlights del match

redazione 26 Novembre 2025
Screenshot 2025-11-23 070019

Il Napoli è tornato: emozioni, gol e un Maradona in festa nei nostri highlights

redazione 23 Novembre 2025
5fad0e18ff (2)

Bologna-Napoli 2-0: gol e highlights

redazione 10 Novembre 2025

Ultimissime

Antonio Corbo

Conte travolto a Lisbona: «Napoli irriconoscibile, Benfica dominante»

redazione 11 Dicembre 2025
64ae95c0b6

Benfica-Napoli 2-0: gol e highlights

redazione 11 Dicembre 2025
Zazzaroni: "De Laurentiis tiene in pugno la Juventus"

«Ascoltatelo Conte»: Zazzaroni analizza il crollo del Napoli a Lisbona

redazione 11 Dicembre 2025
e382236b5f

Corriere dello Sport: “Mou stende Conte”

redazione 11 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-10 094050

Gazzetta dello Sport: “Mourinho-Conte, la resa dei conti a Lisbona: storia di un duello infinito”

redazione 10 Dicembre 2025