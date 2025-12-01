Roma-Napoli 0-1: gol e highlights
ROMA — Il Napoli torna in vetta. La vittoria dell’Olimpico rilancia gli azzurri e accende l’entusiasmo di un ambiente che, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, vede in Antonio Conte il condottiero ideale per guidare una squadra tornata a giocare con autorità, compattezza e mentalità da grande.
Il presidente Aurelio De Laurentiis, lontano dallo stadio ma puntuale sui social, ha esaltato il lavoro del tecnico: «Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero». Una definizione che Mandarini ribadisce nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, mettendo in luce la simbiosi tra l’allenatore e un gruppo ridotto nelle rotazioni ma straordinario per spirito e applicazione.
Conte: «Venire a Roma e vincere così non era semplice»
Il cuore dell’analisi di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riguarda le parole del tecnico nel post-partita. Conte, soddisfatto ma realista, ha rimarcato il valore della prestazione:
«Venire a Roma e farlo con autorità e personalità non era semplice. Sono molto contento: ho chiesto ai ragazzi di guardare l’avversario dritto negli occhi. Viviamo un momento complesso per la disponibilità dei calciatori, e spero non ci siano altre defezioni».
La scelta di tornare al 3-4-2-1, definita «un ritorno all’origine», è stata decisiva. Un assetto che ha ridato equilibrio, copertura e capacità di ripartire con forza.
«È un momento da elmetto: dobbiamo restare uniti»
Conte non si nasconde dietro le emergenze. Anzi, rilancia:
«I ragazzi stanno dimostrando voglia e determinazione: sono qualità che hanno portato allo scudetto e che ora servono per difenderlo. È un momento da elmetto. Dobbiamo restare compatti: se vogliamo, possiamo. All’Olimpico abbiamo mandato un messaggio a noi stessi».
Come sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico ha spiegato anche la scelta — discussa ma condivisa con il club — di prendersi una settimana di stacco durante la sosta: «Giocando ogni tre giorni, serve una boccata d’aria. Per me, la mia famiglia e per chi resta a Castel Volturno».
Ora testa alla Coppa Italia: mercoledì c’è il Cagliari
Proiettato già al futuro, il Napoli di Conte prepara il prossimo step:
Mercoledì alle 18, al Maradona, ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari.
Poi, quattro giorni dopo, il big match con la Juventus di Spalletti: scontro diretto e ritorno emozionante dell’ex tecnico scudettato.
Il calendario si fa intenso, ma il Napoli arriva nel momento migliore. E come ribadisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il segnale lanciato all’Olimpico non lascia dubbi: il Napoli è vivo. E crede ancora nella corsa al titolo.