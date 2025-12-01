Corriere dello Sport: “Neres mette le ali”
Il Napoli si gode il momento di forma più brillante di David Neres, autentico uomo-copertina della squadra di Antonio Conte. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’esterno brasiliano ha messo insieme una settimana da assoluto protagonista: due gol all’Atalanta, uno alla Roma, e in mezzo una prestazione di alto livello in Europa contro il Qarabag.
Una continuità che non sorprende l’attaccante, come lui stesso ha spiegato nel post-partita: «Neres è tornato? Non me ne sono mai andato». Una frase che il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Palliggiano, sottolinea come manifesto della fiducia ritrovata, resa possibile da minuti, condizione fisica e un ruolo finalmente cucito su misura.
Il gol all’Olimpico: freddezza e lettura perfetta
Il sigillo contro la Roma è un concentrato del suo repertorio. Palliggiano, nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, descrive l’azione come «ripartenza manovrata e lettura chirurgica del corridoio centrale»: Neres prende palla, guida il contropiede, scambia con Hojlund e, braccato da Cristante, scavalca Svilar con un tocco morbido che vale lo 0-1.
L’esultanza, iconica, sbattendo le ali insieme a Hojlund, conferma la sua nuova centralità nel gruppo.
Ovunque nel sistema di Conte
Il brasiliano sta giocando nel suo habitat naturale: fascia destra, da cui può rientrare sul sinistro per creare, rifinire o andare al tiro. Ma il suo contributo va oltre. Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport:
scende nel mezzo spazio diventando quasi una seconda punta;
guida le prime uscite palla al piede;
lavora in fase difensiva con recuperi su Hermoso e Koné;
si sposta tra le linee per dare soluzioni interne.
Il suo dinamismo tattico è stato ben visibile nel secondo tempo: prima largo a sinistra per aprire il corridoio a Politano, poi falso nove dopo l’uscita di Hojlund, ruolo già interpretato con efficacia contro l’Inter.
Un crescendo continuo
Al minuto 85 arrivano i crampi, inevitabili dopo una partita da “Player of the Match”. Per Palliggiano e il Corriere dello Sport, Neres oggi è in cima alle gerarchie di Conte, decisivo non solo per le reti ma per la costante capacità di dare soluzioni alla manovra. Un leader tecnico in piena ascesa, in un Napoli che ha ritrovato certezze e ambizioni.