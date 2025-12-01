Corriere dello Sport: “Il Napoli vola”
ROMA — Il Napoli vola. La squadra di Antonio Conte conquista la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa, piega la Roma all’Olimpico (0-1) e aggancia il Milan in testa alla classifica. A raccontare la notte azzurra è Alessandro Mita sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenziando una Roma nervosa, opaca e incapace di reagire, mentre il Napoli ha mostrato «una forza e una solidità da squadra matura».
Secondo quanto scritto da Mita sul Corriere dello Sport, la fotografia del match è chiara: il Napoli ha avuto idee, qualità e un leader tecnico sempre più determinante, David Neres, autore del gol che ha deciso la sfida. La Roma, invece, conferma un trend allarmante contro le big: zero punti contro Inter, Milan e Napoli, con prestazioni in calo.
Neresmania: il brasiliano spacca la partita
Nel suo reportage, Alessandro Mita del Corriere dello Sport sottolinea come l’inerzia del match si fosse già delineata nel primo tempo. Gasperini, in tribuna per squalifica, lascia inizialmente fuori Dybala e ripropone Ferguson, ma la Roma non trova fluidità né idee.
Il Napoli pressa alto, ribalta il campo con velocità e si affida alla genialità di Neres, devastante in ogni accelerazione. Al 35’ arriva il capolavoro:
recupero al limite,
progressione centrale,
scambio rapido con Hojlund,
inserimento perfetto,
e conclusione vincente davanti a Svilar.
Il Corriere dello Sport definisce il brasiliano «l’uomo che accende la luce» del Napoli di Conte.
Roma senza reazione: Gasp cambia, ma l’attacco non funziona
La ripresa offre un copione simile. Mita evidenzia come Gasperini provi a correggere la squadra:
dentro Baldanzi per Ferguson,
poi Dybala per un impreciso Soulé,
infine Bailey ed El Shaarawy nel forcing finale.
Ma tutto questo non basta. La Roma conquista campo ma non crea calcio. Il Corriere dello Sport rimarca che «la Roma paga una qualità insufficiente sulle corsie e negli ultimi trenta metri».
Il momento più pericoloso arriva solo all’89’: Baldanzi calcia a botta sicura, ma Milinkovic-Savic salva il risultato.
Conte sorride: possesso, equilibrio e personalità
Il Napoli di Conte mostra, come scrive Mita sul Corriere dello Sport, «la versione più completa della sua stagione». Pressing coordinato, verticalità immediata e due trequartisti (Neres e Lang) sempre pronti a fare male.
Quasi 60% di possesso palla, pochissimi rischi, gestione matura del vantaggio. Anche l’uscita di Neres per un fastidio nel finale non cambia il destino della gara.
Roma, è allarme: serve un centravanti a gennaio
La Roma non segna, non incide, non crea. Mita è categorico nel suo pezzo per il Corriere dello Sport: «ai giallorossi serve un rinforzo a gennaio, serve un centravanti».
L’unica vera chance del match è arrivata troppo tardi, segnale di un attacco che produce pochissimo.