Corriere dello Sport: “Napoli, via alla maratona: Conte riparte da Cremona”

Il Napoli è tornato al lavoro ieri al centro sportivo di Castel Volturno, archiviata la pausa natalizia. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, gli azzurri hanno svolto una classica seduta tecnico-tattica a 48 ore dalla sfida dello Zini contro la Cremonese, primo atto di una vera e propria maratona che accompagnerà la squadra fino al 20 gennaio.

Sette partite in appena 23 giorni attendono il Napoli. Si parte domani dalla trasferta di Cremona, poi il 4 gennaio l’Olimpico contro la Lazio alle 12.30, gara che segnerà anche il debutto nel 2026. Il 7 gennaio sarà il turno del Verona al Maradona (18.30), quindi l’11 gennaio il big match di San Siro contro l’Inter (20.45). A seguire il doppio impegno casalingo con Parma il 14 gennaio (18.30) e Sassuolo il 17 gennaio (18), prima di chiudere il ciclo il 20 gennaio in Danimarca contro il Copenaghen (21), sfida chiave per la definizione della zona playoff di Champions League. Un calendario intenso, come sottolinea ancora Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport.

La gara con la Cremonese rappresenta anche il ritorno del Napoli in campionato dopo la parentesi della Supercoppa disputata in Arabia Saudita e inaugura un nuovo capitolo della corsa scudetto. Domani ripartirà l’inseguimento all’Inter, capolista con due punti di vantaggio sugli azzurri, e al Milan, secondo a più uno. Un contesto che rende ogni partita decisiva, come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Sul fronte formazione, Antonio Conte deve sciogliere essenzialmente due nodi. Il primo riguarda la difesa, con il ballottaggio aperto tra Juan Jesus e Buongiorno. Il secondo è in attacco, dove resta da decidere chi tra Elmas e Lang affiancherà Neres nella coppia di trequartisti alle spalle di Hojlund. Per il resto, le certezze non mancano: Politano agirà a tutta fascia sulla destra, mentre a sinistra Spinazzola è in vantaggio su Gutierrez. Di Lorenzo sarà confermato nel terzetto difensivo centrale, con Lobotka e McTominay a formare la diga di centrocampo. Da valutare, infine, i recuperi di Beukema e Olivera, come precisa Fabio Mandarini del Corriere dello Sport.

La strada è tracciata: il Napoli entra nella fase più delicata della stagione, tra ambizioni di vertice e un calendario che non concede pause.

