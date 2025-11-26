26 Novembre 2025

Napoli–Qarabag 2-0: gli azzurri tornano dominanti. Rivivi gli highlights del match

Il Napoli si riprende la scena europea nel giorno più simbolico, quello dedicato alla memoria di Diego Armando Maradona. Una serata intensa, emotiva, ma soprattutto vincente: gli azzurri battono 2-0 il Qarabag e rilanciano con forza la corsa in Champions League.

Gli highlights della sfida raccontano una gara che il Napoli ha saputo strappare con orgoglio e lucidità, soprattutto dopo il rigore fallito da Hojlund nella ripresa. La reazione? Veemente. E porta la firma dell’uomo del momento: Scott McTominay.

Il centrocampista azzurro apre le marcature con un colpo di testa da attaccante vero, poi firma l’azione del raddoppio che costringe Jankovic all’autogol. Due lampi che fanno esplodere lo stadio e accendono la rincorsa qualificazione.

Nel mezzo, un dominio crescente: le giocate di Neres, gli strappi di Lang, l’ingresso illuminante di Politano, la solidità della difesa e un altro clean sheet pesantissimo. Conte applaude la squadra, nonostante l’emergenza e i nuovi infortuni, e rilancia la sfida: «Avanti così, con energia. Ora testa alla Roma».

Una gara piena di emozioni, episodi e occasioni: rigore parato, pali, parate decisive, accelerazioni, pressing e un finale di fuoco.

