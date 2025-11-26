Corriere dello Sport: “Napoli, notte di riscossa: 2-0 al Qarabag nel segno di Maradona”
Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli onora Diego Armando Maradona nel giorno del quinto anniversario della sua scomparsa con una prestazione feroce, orgogliosa e finalmente “da Napoli”. Non è stato un fuoco di paglia l’1-0 all’Atalanta: la squadra di Conte si è confermata brillante e aggressiva anche in Champions, piegando 2-0 il Qarabag dopo una reazione rabbiosa al rigore sbagliato da Hojlund all’11’ della ripresa.
A firmare la notte europea è stato ancora lui: McTominay, l’uomo delle notti internazionali. Prima il gol dell’1-0, poi l’azione che porta all’autogol di Jankovic per il raddoppio. Una prova totale, sottolineata anche da Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, che rilancia gli azzurri nella corsa alla qualificazione: dal 24º posto al 18º, a quota 7, agganciando Barça e Qarabag.
Adesso all’orizzonte c’è il 10 dicembre, la sfida a Lisbona contro il Benfica di Mourinho. Prima, però, un altro crocevia: il big match di domenica contro la Roma all’Olimpico.
Il gruppo reagisce: gol, idee e un modulo che funziona (nonostante l’emergenza)
Le buone notizie — evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport — arrivano soprattutto dal gruppo. Il peggio sembra alle spalle. Il 3-4-2-1 “di emergenza” continua a funzionare, i gol sono tornati (5 nelle ultime due gare) e anche il clean sheet.
La coppia Neres–Lang, alle spalle di Hojlund, è un’arma costante: puntano l’uomo, creano, rischiano, inventano.
Conte nella ripresa passa al 4-2-3-1 e il Napoli travolge il Qarabag: una mareggiata di occasioni, un palo di Neres e un super Kochalski che para tutto, compreso il rigore.
Nonostante i nove indisponibili — tra infortunati e fuori lista — gli azzurri hanno stritolato l’avversario. A complicare ulteriormente la situazione, racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, è arrivato anche l’infortunio di Gutierrez durante la rifinitura (distorsione alla caviglia).
Il Qarabag perde pure Medina per una pallonata al volto su tiro di McTominay: era il migliore della difesa azera.
Ritmo, dominio e due coltellate nel cuore del Qarabag
Il Napoli parte con il 3-4-2-1, Neres e Lang subito protagonisti: David stringe vicino a Hojlund, Noa resta largo a sinistra sfidando Silva.
La prima grande occasione nasce proprio da una combinazione dei due amici: dribbling e arcobaleno di Lang, acrobazia di Neres e risposta di Kochalski (35’).
La seconda arriva al 41’: lancio di Buongiorno per Di Lorenzo che sfugge al fuorigioco, ma inciampa al momento del tiro.
Poi il rigore procurato da Di Lorenzo e sbagliato da Hojlund. Il Maradona impreca, ma non smette di crederci. E il Napoli lo trascina fino al trionfo.