25 Novembre 2025

Trevisani allarmato: «Napoli in tensione, situazione ben diversa da un anno fa. Se Conte resta è una sorpresa»

redazione 25 Novembre 2025
Trevisani: "Dia meglio di Lukaku. Lo considero tra i top 5 in Serie A"

Riccardo Trevisani non usa giri di parole. Ai microfoni di fantacalcio.it, il giornalista ha fotografato così il momento complicato del Napoli: «È evidente come la situazione non sia serena come l’anno scorso». Una frase che riassume, secondo Trevisani, il clima teso che avvolge ambiente, squadra e allenatore.

Il quadro delineato è preciso e impietoso: «Ci sono frecciatine, troppi infortunati e la Champions crea affanni. Mi pare un dato di fatto che la situazione non sia serena come quella dello scorso anno».

Trevisani punta il dito soprattutto sulla comunicazione interna, considerata deficitaria: «C’è una comunicazione difettosa tra allenatore, dirigenza e squadra». Un elemento che, a suo giudizio, sta pesando tanto quanto i risultati altalenanti.

La conclusione è forte: «Se la stagione finisce e Conte allena ancora il Napoli è una sorpresa».

Una dichiarazione che ribadisce come la panchina azzurra, tra pressioni, aspettative e tensioni interne, sia più che mai un terreno instabile.

Altro

cassano-rinnovo-kvara(1)

Cassano show al Palapartenope: «Leao? Lorenzo Insigne gli è superiore»

redazione 25 Novembre 2025
De Biasi: "Il Napoli può battere chiunque. Hysaj lo farei giocare sempre"

De Biasi avverte il Napoli: «Il Qarabag può far male. Hanno due squadre e una proprietà ricchissima»

redazione 24 Novembre 2025
reja-napoli-min

Reja: «Napoli-Atalanta? Una vita di ricordi. Conte e Palladino non avranno paura»

redazione 22 Novembre 2025
amoruso_nicola

Amoruso: «Højlund-Lukaku coppia possibile. Conte? Se non vede risposte potrebbe lasciare»

redazione 20 Novembre 2025
Viviano attacca il Napoli: "Primo in classifica, ma mi ha fatto cagare in tutte le partite"

Viviano: “La figura da allenatore di Conte mi sta sulle palle”

redazione 13 Novembre 2025
Spalletti (lapresse) - napolipiu-2

Tuttosport: “Spalletti vuole Lobo alla Juve”

redazione 12 Novembre 2025

Ultimissime

Trevisani: "Dia meglio di Lukaku. Lo considero tra i top 5 in Serie A"

Trevisani allarmato: «Napoli in tensione, situazione ben diversa da un anno fa. Se Conte resta è una sorpresa»

redazione 25 Novembre 2025
cassano-rinnovo-kvara(1)

Cassano show al Palapartenope: «Leao? Lorenzo Insigne gli è superiore»

redazione 25 Novembre 2025
Scott McTominay

Gazzetta dello Sport: “McTominay pensaci tu”

redazione 25 Novembre 2025
conte gasperini-lapresse-napolipiu.com

Repubblica: “Napoli che vince non si cambia”

redazione 25 Novembre 2025
Screenshot 2025-11-25 062330

Napoli, Conte non cambia: confermata la squadra anti-Atalanta. Contro il Qarabag ancora Neres, Lang e Hojlund

redazione 25 Novembre 2025