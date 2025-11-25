Trevisani allarmato: «Napoli in tensione, situazione ben diversa da un anno fa. Se Conte resta è una sorpresa»
Riccardo Trevisani non usa giri di parole. Ai microfoni di fantacalcio.it, il giornalista ha fotografato così il momento complicato del Napoli: «È evidente come la situazione non sia serena come l’anno scorso». Una frase che riassume, secondo Trevisani, il clima teso che avvolge ambiente, squadra e allenatore.
Il quadro delineato è preciso e impietoso: «Ci sono frecciatine, troppi infortunati e la Champions crea affanni. Mi pare un dato di fatto che la situazione non sia serena come quella dello scorso anno».
Trevisani punta il dito soprattutto sulla comunicazione interna, considerata deficitaria: «C’è una comunicazione difettosa tra allenatore, dirigenza e squadra». Un elemento che, a suo giudizio, sta pesando tanto quanto i risultati altalenanti.
La conclusione è forte: «Se la stagione finisce e Conte allena ancora il Napoli è una sorpresa».
Una dichiarazione che ribadisce come la panchina azzurra, tra pressioni, aspettative e tensioni interne, sia più che mai un terreno instabile.