Cassano show al Palapartenope: «Leao? Lorenzo Insigne gli è superiore»
Antonio Cassano torna a far discutere. Durante la tappa napoletana del Viva el Futebol Tour, al Palapartenope, l’ex fantasista barese — ospite insieme a Lorenzo Insigne — ha infiammato il pubblico con un siparietto diventato immediatamente virale sui social.
Mentre si parlava dei continui paragoni tra Rafael Leao e Lorenzo Insigne, una voce dalla platea ha urlato: «Leao è la ua***ra di Insigne». Cassano non solo ha raccolto la provocazione, ma l’ha rilanciata.
FantAntonio si è schierato apertamente dalla parte dell’ex capitano del Napoli, dichiarando:
«Leao gli pulisce i piedi a Lorenzo. Perché a quel signore lì non si può dire niente. Ma se mi dite di Leao…».
Un’uscita nel pieno stile Cassano: diretta, estrema, e destinata a far discutere ancora a lungo.