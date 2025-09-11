11 Settembre 2025

Oh no, è un disastro: Conte impreca, infortunio serissimo | Torna direttamente a gennaio

Lorenzo Gulotta 11 Settembre 2025
Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è disperato. Un giocatore ha subito un infortunio serio e starà fuori per metà stagione.

Nonostante un buon avvio di stagione il Napoli di Antonio Conte deve subito affrontare dei problemi non indifferenti che riguardano gli infortuni. Ci troviamo appena a inizio anno ma il tecnico azzurro sta vedendo riempirsi in maniera vertiginosa l’infermeria. Una partenza shock dal punto di vista della tenuta fisica.

Nel corso dell’estate i partenopei hanno cercato di prepararsi al meglio per affrontare l’annata da campioni d’Italia in carica. L’obiettivo principale degli azzurri sarà quello di non lasciarsi scippare il tricolore dal petto ma, visti i primi campanelli d’allarme, la strada si sta già mettendo in salita.

Conte ha cercato, assieme al direttore sportivo ambizioso Manna e al patron Aurelio De Laurentiis, di costruire una squadra congeniale al suo modulo, proprio come lo scorso anno. E partendo da un base solida, ha rafforzato il proprio roster con il calciomercato estivo che ha portato a Napoli giocatori importanti.

Su tutti spicca Kevin De Bruyne che ha già iniziato a incantare nonostante una pre-season sotto tono. Poi è stato il turno di Lorenzo Lucca, di Marianucci, senza dimenticare il super acquisto Beukema (31 milioni versate nelle casse del Bologna), passando per l’oramai ex Girona Miguel Gutierrez.

Conte deve reinventarsi

A Napoli è ritornato anche Elmas, è approdato con lui Vanja Milinkovic-Savic e dal PSV è stato prelevato Noa Lang. Insomma un mercato studiato in ogni minimo dettaglio per rafforzare ogni singolo reparto. Ma adesso Conte non potrà godersi la squadra al completo visti gli infortuni.

Queste tegole, arrivate in maniera del tutto prematura e inaspettata, costringeranno il mister del Napoli a rivedere lo schieramento e soprattutto gli interpreti. In particolare un giocatore, è destinato a stare fuori probabilmente almeno fino a gennaio, saltando di fatto la prima parte di annata.

Conte
Conte – fonte lapresse – napolipiu.com

Una situazione delicata

Ci riferiamo a Romelu Lukaku, che ha recentemente sostenuto una visita medica in Belgio, come riportato da Il Mattino. L’attaccante, infatti, sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione all’estero, ma nei prossimi giorni potrebbe rientrare a Napoli per continuare il lavoro direttamente nella struttura del club.

Il rientro in campo del centravanti, però, non è atteso prima di dicembre. I tempi restano comunque incerti e non si esclude che possano allungarsi, rallentando così il suo ritorno a disposizione. Lo staff medico resta cauto e punta a una completa guarigione prima di reinserirlo in gruppo.

