Fantacalcio, il pupillo dei fantallenatori rischia di aver finito la stagione | In Islanda è successo l’imponderabile

Marco Fanfani 11 Novembre 2025
Il fantacalcio è ormai diffusissimo e tutti hanno il proprio pupillo. Il finlandese è uno dei più amati dai fantallenatori.

Il fantacalcio è diventato negli ultimi decenni uno dei passatempi più amati dagli italiani, capace di unire la passione per il calcio con la competizione tra amici. Nato negli anni ’90 come gioco di nicchia, si è rapidamente diffuso grazie alla semplicità delle regole e all’emozione di “allenare” una squadra virtuale composta da veri calciatori di Serie A. Ogni giornata diventa così una sfida, in cui i voti e le prestazioni dei giocatori reali determinano il punteggio della propria formazione.

Con l’avvento del web e delle app dedicate, il fantacalcio ha conosciuto una crescita esponenziale. Oggi milioni di italiani partecipano a leghe private o pubbliche, confrontandosi su piattaforme digitali che aggiornano in tempo reale voti, bonus e malus. La dimensione sociale del gioco è uno dei suoi punti di forza: cene di fine stagione, aste interminabili e chat infuocate rendono il fantacalcio una vera e propria esperienza di gruppo.

Oltre all’aspetto ludico, il fantacalcio ha avuto un impatto culturale rilevante. Ha cambiato il modo di seguire le partite, spingendo molti tifosi a interessarsi anche a squadre e giocatori diversi dai propri beniamini.

Oggi il fantacalcio è parte integrante della cultura sportiva italiana: un rito settimanale che unisce generazioni, trasforma ogni gol in emozione condivisa e tiene viva la passione per il calcio anche lontano dagli stadi.

Gudmundsson assente

Albert Gudmundsson non era a disposizione della Fiorentina per la sfida contro il Mainz alla Mewa Arena. Il fantasista islandese ha ottenuto il permesso del club per volare nel suo Paese.

Gudmundsson ha infatti preso parte all’ultima udienza del processo che lo vede coinvolto per un’accusa di cattiva condotta sessuale risalente all’estate del 2023.

La sentenza arriverà presto

Gudmundsson è rientrato a Firenze e ha segnato contro il Genoa. La gara è poi finita 2-2: il primo punto per il nuovo allenatore Vanoli.

La sentenza del procedimento giudiziario è attesa per i primi giorni di dicembre, data che potrebbe chiarire definitivamente la posizione del calciatore.

