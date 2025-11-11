L’agente di Lobotka: «Con Conte lavoro estenuante. In futuro, possibile addio al Napoli»

Come riportato dal portale slovacco Sport24.sk, l’agente di Stanislav Lobotka, Branislav Jašurek, è tornato a parlare del centrocampista del Napoli, toccando sia il tema dell’infortunio subito a ottobre che quello del futuro del suo assistito.

Jašurek aveva già commentato lo stop accusato contro il Genoa il 21 ottobre, che aveva costretto Lobotka a saltare gli impegni con la nazionale slovacca: «Il Napoli ha investito bene negli ultimi tempi e ha acquistato nuovi giocatori. Non capisco perché Lobotka abbia dovuto giocare tre partite difficili in otto giorni prima della nazionale. Avrebbero potuto concedergli un po’ di riposo. Sono nervoso», aveva dichiarato ai media slovacchi, riferendosi alla gestione fisica del giocatore prima della sosta.

Nella stessa intervista a Sport24.sk, Jašurek ha poi affrontato anche il discorso legato al futuro del regista azzurro: «Se vincesse il terzo scudetto, sarebbe più facile per lui andarsene, ma non amo fare previsioni. Ora ha un contratto migliorato e potrebbe restare ancora qualche anno. Ma ha già 30 anni, e sarà quasi irrealistico continuare così fisicamente con Conte, un allenatore che richiede un’intensità enorme».

Infine, l’agente ha lasciato aperta la porta a un’eventuale cessione in estate: «Per me un trasferimento estivo può avere assolutamente senso, ma dipende anche dalla cifra. Stani sta bene in Italia, ma se Conte dovesse restare al Napoli, penso che Lobotka mi metterà pressione per andare via. L’estate, però, è ancora lontana».