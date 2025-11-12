Esonerata anche l’altra leggenda della Fiorentina: il presidente lo ha sollevato dall’incarico | Settimana nera
Continua il periodo buio. L’ennesima leggenda della Fiorentina è stata sollevata dall’incarico. Un momento decisamente no.
Settimana nera per il calcio italiano. Dopo una serie di risultati deludenti, un’altra leggenda della Fiorentina è stata sollevata dall’incarico dal presidente del suo club. La decisione ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, confermando quanto sia spietato il mondo del calcio professionistico.
L’allenatore in questione ha legato il proprio nome a stagioni memorabili come giocatore, diventando un punto di riferimento e un simbolo di talento e passione. Tuttavia, i risultati recenti hanno inciso sulla fiducia della società. Il presidente ha quindi deciso di intervenire in maniera netta.
Il club attraversa un momento difficile, con una classifica che non rispecchia le ambizioni. Le sconfitte e le prestazioni opache hanno generato malumori nello spogliatoio e tra i tifosi. La decisione del presidente vuole evitare ulteriori danni e cercare una sterzata immediata per il futuro.
L’addio della leggenda viola segna un cambio di passo necessario, secondo la società. Non si tratta di una scelta semplice, data la storia e l’affetto per l’ex giocatore, ma il calcio moderno richiede risultati concreti. Lo spogliatoio dovrà adattarsi rapidamente al nuovo scenario.
Periodo buio
I tifosi hanno reagito con sorpresa. Molti ricordano le imprese del passato e faticano a separare il mito dall’allenatore. La speranza resta che il club trovi il profilo giusto per ridare slancio e fiducia alla squadra.
La società è già alla ricerca di un nuovo tecnico capace di riportare entusiasmo e risultati. Il nome scelto dovrà motivare la squadra e gestire la pressione, sapendo che la storia del club è un patrimonio da tutelare. Le prossime settimane saranno decisive.
L’esonero
In particolare il Follonica Gavorrano cambia pelle: dopo settimane complicate, saluta Francesco «Ciccio» Baiano, simbolo di Foggia e Fiorentina, e affida la panchina a Lucio Brando, come riportato da sprintesport.it. La decisione segue un avvio di campionato difficile, con 8 punti e un attacco fermo a 7 reti.
Lucio Brando, biellese d’origine, arriva con un curriculum costruito con esperienza e concretezza. Ha guidato squadre come Legnano, Fiorenzuola, Mantova, Pianese e Seravezza Pozzi, vincendo i playoff di Serie D con quest’ultima. La società punta sul suo lavoro per rilanciare la squadra e sfruttare il margine ancora disponibile nel campionato.