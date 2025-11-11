Manna interviene per mettere la toppa in Supercoppa: 3 nomi per il mercato di gennaio a centrocampo

Il direttore sportivo del Napoli vuole intervenire per migliorare l’organico a disposizione di Antonio Conte.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Bologna, soffermandosi sul momento della squadra e sull’impatto di Antonio Conte. «Il lavoro fatto finora è positivo, abbiamo analizzato le problematiche avute e vogliamo continuare a dar fastidio», ha dichiarato. Manna ha sottolineato come la presenza del tecnico leccese rappresenti un punto di forza anche a livello mediatico: «Diamo fastidio anche comunicativamente perché abbiamo Conte in panchina. Gli altri hanno paura, e spero di averlo il più a lungo possibile qui».

Il ds ha poi evidenziato l’obiettivo di crescita continua del gruppo: «Ci affidiamo a Conte per migliorare giorno dopo giorno. Sappiamo dove vogliamo arrivare e oggi affrontiamo un avversario tosto: sarà una bella partita». Parole che riflettono la fiducia dell’ambiente e la convinzione di poter mantenere il primato in classifica anche contro squadre organizzate come il Bologna.

Parlando dei singoli, Manna ha speso parole di elogio per David Neres, che sta iniziando a trovare ritmo e continuità: «Sta entrando con più costanza, i gol arriveranno, serve solo lavorare bene in settimana».

Un riconoscimento particolare per Eljif Elmas, protagonista di un avvio di stagione brillante: «È un giocatore forte, si sta guadagnando la titolarità con le prestazioni. Ha risposto bene sul campo ed è giusto che giochi».

Il messaggio è chiaro e arriva direttamente dai vertici societari: il Napoli interverrà sul mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, lo ha lasciato intendere prima del match di Champions contro l’Eintracht Francoforte. Una necessità diventata ormai urgenza, viste le difficoltà che hanno colpito la mediana di Antonio Conte nelle ultime settimane.

Doppia tegola per Conte

Kevin De Bruyne resterà fermo almeno fino a marzo 2026: l’infortunio e la successiva operazione lo costringeranno a un lungo stop. Una perdita pesante, non solo per il valore tecnico ma anche per la leadership che il belga garantiva.

A complicare ulteriormente la situazione, la partenza di Frank Anguissa per la Coppa d’Africa dopo la sfida con l’Udinese, che ridurrà le opzioni nel momento più intenso della stagione.

Emergenza in vista della Supercoppa

Conte dovrà così affidarsi a Lobotka, Gilmour, McTominay, Elmas e al giovane Vergara, classe 2003. Una rosa troppo corta per reggere il ritmo di campionato, Champions e Coppa Italia.

La priorità è chiara: servono uomini pronti, con qualità e struttura, per restituire equilibrio e continuità al centrocampo azzurro. Gennaio sarà un mese decisivo per non compromettere le ambizioni stagionali del Napoli: serviranno almeno 3 innesti di qualità.