Repubblica: “Napoli, la sosta sorride a Conte: 7 gol dalle Nazionali e gruppo al completo”

NAPOLI – Una sosta di campionato quasi senza intoppi per il Napoli. L’unico contrattempo riguarda Amir Rrahmani, vittima di un leggero infortunio muscolare: il centrale kosovaro dovrebbe rientrare tra un paio di partite, al più tardi per la trasferta del 28 settembre contro il Milan. «Niente di grave», ha spiegato il medico sociale Raffaele Canonico, intervistato da una radio partner. Come riporta Repubblica Napoli nell’articolo firmato da Marco Azzi, il difensore resta comunque indisponibile per la sfida di sabato a Firenze.

Buone notizie, invece, dal fronte Romelu Lukaku. «Si sta curando ad Anversa, il recupero procede secondo i piani», ha detto Canonico. Per il bomber belga servirà attendere gennaio, mentre intanto Kevin De Bruyne ha reagito alla perdita della fascia di capitano in Nazionale con tre gol in due partite (Liechtenstein e Kazakistan). Il campione azzurro, sottolinea Repubblica Napoli, si è rimesso a disposizione di Antonio Conte con grande entusiasmo in vista della doppia trasferta: sabato a Firenze, giovedì 18 settembre a Manchester contro il suo ex City.

La sosta ha portato gol e fiducia anche ad altri azzurri. Come ricorda Repubblica Napoli, Elmas ha segnato una prodezza con la Macedonia, Politano è andato a segno in Italia-Israele, Hojlund ha colpito con la Danimarca e persino il giovane Marianucci ha trascinato l’Under 21. In totale, sette reti firmate dai giocatori del Napoli.

Da oggi Conte avrà il gruppo al completo: sono rientrati Anguissa, Di Lorenzo, McTominay, Gilmour, Marianucci, Meret e Politano. L’attenzione è ora sulla difesa: al Franchi è pronto all’esordio Beukema, accanto a Buongiorno, che ha smaltito i problemi fisici ed è favorito su Juan Jesus. «È guarito ed è a completa disposizione», ha confermato Canonico, come riportato da Repubblica Napoli nell’articolo di Azzi.

Ci sono altre due novità: Elmas e Hojlund saranno convocati per la prima volta da Conte in campionato. Il macedone partirà dalla panchina, mentre l’attaccante danese è in ballottaggio con Lucca per una maglia da titolare. In lista anche Neres, recuperato dall’affaticamento muscolare, e Gutierrez, ormai al termine della convalescenza post-intervento alla caviglia.

Settembre sarà un mese cruciale: Fiorentina, Manchester City, Pisa e Milan. Un tour de force che richiede la miglior condizione possibile. Conte potrà contare sui suoi big, che dalle Nazionali hanno portato entusiasmo e reti: «Re Kevin» e compagni hanno scaldato i motori.