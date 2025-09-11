Napoli, Beukema all’esordio al Franchi accanto a Buongiorno: difesa inedita per Conte
NAPOLI – È tempo di novità nella retroguardia azzurra. Con l’infortunio di Rrahmani, al Franchi contro la Fiorentina sarà Sam Beukema a debuttare da titolare con la maglia del Napoli. L’olandese, arrivato dal Bologna in estate, scenderà in campo quarantuno anni dopo l’ultimo centrale dei Paesi Bassi in azzurro, Ruud Krol. Una responsabilità importante, in una sfida di prestigio. Come riporta il Corriere dello Sport nell’articolo di Fabio Tarantino, al suo fianco è pronto a ritrovare posto Buongiorno, pienamente recuperato e in vantaggio su Juan Jesus.
Già decisivo con l’assist per Anguissa contro il Cagliari, Buongiorno completerà una coppia inedita ma complementare con Beukema: il primo sul centrodestra, l’altro nella sua posizione naturale. «Gli infortuni muscolari possono avere una prognosi che va dalle due alle dodici settimane, dipende da vari fattori – ha spiegato il dottor Raffaele Canonico a Radio Crc – nel caso di Rrahmani si tratta di un trauma minore, quindi credo che salterà solo un paio di partite. Contro il Pisa potrebbe tornare a disposizione». Una valutazione riportata dal Corriere dello Sport che apre alla possibilità di un rientro a breve del kosovaro.
Accanto ai due centrali, la linea difensiva sarà completata da Di Lorenzo a destra e dal ballottaggio Spinazzola–Olivera a sinistra, in attesa di Gutierrez. «Spinazzola ha giocato col Cagliari perché la gara richiedeva più spinta, ma sabato potrebbe toccare a Olivera», scrive il Corriere dello Sport nell’analisi di Tarantino.
Sul fronte degli infortunati, ci sono buone notizie per Neres, fermatosi per un affaticamento alla vigilia del match col Cagliari: il brasiliano sarà presto di nuovo disponibile. Diverso invece il discorso per Lukaku, che ha scelto la terapia conservativa per il recupero. «È in Belgio con autorizzazione del nostro staff, riceviamo report quotidiani – ha aggiunto Canonico – nel giro di un paio di settimane uno dei nostri terapisti lo raggiungerà per valutare dal vivo i progressi». Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, i tempi restano comunque in linea con il programma iniziale.