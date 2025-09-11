11 Settembre 2025

Fiorentina-Napoli, trasferta autorizzata per i tifosi campani ma senza ultras

redazione 11 Settembre 2025
NAPOLI – Sabato sera i tifosi del Napoli potranno seguire la squadra a Firenze. Il settore ospiti del Franchi, infatti, sarà aperto anche ai residenti in Campania: la decisione è stata presa dal Casms e dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Come riporta il Corriere dello Sport nell’articolo di Davide Palliggiano, la trasferta per Fiorentina–Napoli è stata autorizzata, seppur con diverse restrizioni.

L’acquisto dei tagliandi sarà consentito esclusivamente per il settore ospiti e soltanto ai possessori della Fidelity Card del Napoli. Restano invece esclusi i tifosi campani che abbiano sottoscritto la tessera della Fiorentina dopo il 31 maggio 2025. Una misura che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, mira a garantire la massima sicurezza nell’impianto toscano.

La decisione, però, non ha placato le polemiche. I posti disponibili sono infatti poche centinaia, un numero considerato insufficiente dai gruppi organizzati. «Troviamo inaccettabile partecipare a una vera e propria lotteria, che penalizza la maggioranza dei ragazzi intenzionati a sostenere la squadra» hanno dichiarato in un comunicato congiunto gli ultras di Curva A e Curva B. Come scrive il Corriere dello Sport nell’analisi di Palliggiano, gli ultras hanno quindi annunciato che non saranno presenti a Firenze, disertando la trasferta di sabato.

Una scelta che, secondo il Corriere dello Sport, priverà il Napoli di una parte fondamentale del proprio sostegno, proprio in un match di grande tradizione e rivalità.

