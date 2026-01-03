Il Mattino: “Napoli, spunta Götze”
Il mercato del Napoli entra nel vivo con alcune certezze e molte riflessioni ancora aperte. Secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, il futuro immediato di Luca Marianucci appare ormai tracciato: il difensore è destinato a lasciare gli azzurri in prestito secco per sei mesi, con la Cremonese sempre più vicina a chiudere l’operazione.
Arrivato dall’Empoli, Marianucci ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione e per il club azzurro la scelta di mandarlo a giocare con continuità, in una squadra impegnata nella lotta salvezza, rappresenta un investimento tecnico in prospettiva. Come sottolinea ancora Arpaia su Il Mattino, il Napoli crede fortemente nel centrale e non intende inserire condizioni particolari nell’accordo.
Resta invece complessa la pista che porta a Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United continua a essere un profilo gradito alla dirigenza azzurra, ma le porte della Premier restano chiuse. A ribadirlo è stato il tecnico dei Red Devils, Rúben Amorim, che ha chiarito pubblicamente: «La sessione di mercato di gennaio non ci modificherà troppo: non faremo cambiamenti significativi». Parole riportate da Il Mattino, che gelano anche le speranze legate a Zirkzee, altro nome accostato alla Serie A.
Capitolo Noa Lang. L’interesse dalla Turchia è reale, ma al momento – evidenzia Gennaro Arpaia su Il Mattino – non sono arrivate offerte concrete sul tavolo del Napoli. Il club non ha alcuna intenzione di svendere l’olandese dopo appena sei mesi e, per aprire a una cessione, servirà una proposta importante, anche perché l’eventuale sostituzione dovrebbe avvenire nel rispetto del vincolo del saldo zero. Tra i profili monitorati ci sono Maximiliano Araújo dello Sporting CP e, più defilati, Federico Chiesa e Mario Götze, operazioni però tutt’altro che semplici.
Nel frattempo Lang continua a lanciare messaggi via social, condividendo immagini della sua esultanza dopo l’unico gol segnato in azzurro contro l’Atalanta. Un segnale chiaro di volontà, ma – come conclude Il Mattino – non basterà: serviranno prestazioni convincenti per guadagnarsi la conferma.
Infine l’attacco. La sfida con la Lazio si intreccia inevitabilmente con il mercato. I biancocelesti, dopo la cessione di Castellanos, potrebbero tornare alla carica per Lucca, ma il Napoli deve fare prima i conti con sé stesso. Lukaku non è ancora pronto e non lo sarà nel tour de force di gennaio. Affidarsi al solo Hojlund resta un rischio concreto, che Conte è chiamato a valutare con attenzione, come rimarca ancora Gennaro Arpaia su Il Mattino.