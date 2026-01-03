3 Gennaio 2026

Il Mattino: “Napoli, spunta Götze”

redazione 3 Gennaio 2026
Il Mattino: “Napoli, spunta Götze”

Il mercato del Napoli entra nel vivo con alcune certezze e molte riflessioni ancora aperte. Secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, il futuro immediato di Luca Marianucci appare ormai tracciato: il difensore è destinato a lasciare gli azzurri in prestito secco per sei mesi, con la Cremonese sempre più vicina a chiudere l’operazione.

Arrivato dall’Empoli, Marianucci ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione e per il club azzurro la scelta di mandarlo a giocare con continuità, in una squadra impegnata nella lotta salvezza, rappresenta un investimento tecnico in prospettiva. Come sottolinea ancora Arpaia su Il Mattino, il Napoli crede fortemente nel centrale e non intende inserire condizioni particolari nell’accordo.

Resta invece complessa la pista che porta a Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United continua a essere un profilo gradito alla dirigenza azzurra, ma le porte della Premier restano chiuse. A ribadirlo è stato il tecnico dei Red Devils, Rúben Amorim, che ha chiarito pubblicamente: «La sessione di mercato di gennaio non ci modificherà troppo: non faremo cambiamenti significativi». Parole riportate da Il Mattino, che gelano anche le speranze legate a Zirkzee, altro nome accostato alla Serie A.

Capitolo Noa Lang. L’interesse dalla Turchia è reale, ma al momento – evidenzia Gennaro Arpaia su Il Mattino – non sono arrivate offerte concrete sul tavolo del Napoli. Il club non ha alcuna intenzione di svendere l’olandese dopo appena sei mesi e, per aprire a una cessione, servirà una proposta importante, anche perché l’eventuale sostituzione dovrebbe avvenire nel rispetto del vincolo del saldo zero. Tra i profili monitorati ci sono Maximiliano Araújo dello Sporting CP e, più defilati, Federico Chiesa e Mario Götze, operazioni però tutt’altro che semplici.

Nel frattempo Lang continua a lanciare messaggi via social, condividendo immagini della sua esultanza dopo l’unico gol segnato in azzurro contro l’Atalanta. Un segnale chiaro di volontà, ma – come conclude Il Mattino – non basterà: serviranno prestazioni convincenti per guadagnarsi la conferma.

Infine l’attacco. La sfida con la Lazio si intreccia inevitabilmente con il mercato. I biancocelesti, dopo la cessione di Castellanos, potrebbero tornare alla carica per Lucca, ma il Napoli deve fare prima i conti con sé stesso. Lukaku non è ancora pronto e non lo sarà nel tour de force di gennaio. Affidarsi al solo Hojlund resta un rischio concreto, che Conte è chiamato a valutare con attenzione, come rimarca ancora Gennaro Arpaia su Il Mattino.

Altro

pedulla-conte-napoli(1)(1)

Lucca lascia Napoli

redazione 3 Gennaio 2026
Napoli, la lista di Conte per gennaio: quattro cessioni e i tre rinforzi

Gazzetta dello Sport: “Napoli, il nodo Lang e la tentazione Mainoo: mercato in bilico sugli esterni”

redazione 3 Gennaio 2026
Mourinho (lapresse) - napolipiu-2

Repubblica: “Napoli, Lucca può andare via lo vuole il Benfica di Mourinho”

redazione 3 Gennaio 2026
ac524b3905

Napoli, Conte non cambia: tridente confermato per la Lazio

redazione 3 Gennaio 2026
Manna vuole Brescianini: Il DS ha pronto anche il piano B

Il Mattino: “Napoli, si libera Timber”

redazione 2 Gennaio 2026
De Laurentiis Marotta VAR

Il Napoli nell’anno del centenario. Promessa di De Laurentiis ai tifosi

redazione 2 Gennaio 2026

Ultimissime

pedulla-conte-napoli(1)(1)

Lucca lascia Napoli

redazione 3 Gennaio 2026
Gotze(2)(1)

Il Mattino: “Napoli, spunta Götze”

redazione 3 Gennaio 2026
Napoli, la lista di Conte per gennaio: quattro cessioni e i tre rinforzi

Gazzetta dello Sport: “Napoli, il nodo Lang e la tentazione Mainoo: mercato in bilico sugli esterni”

redazione 3 Gennaio 2026
Mourinho (lapresse) - napolipiu-2

Repubblica: “Napoli, Lucca può andare via lo vuole il Benfica di Mourinho”

redazione 3 Gennaio 2026
dovbyk-lapresse-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Mou su Lucca. Offerto Dovbyk”

redazione 3 Gennaio 2026