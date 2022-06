Radio Marte – La Lazio su Zielinski per sostituire Milinkovic-Savic

Calciomercato del Napoli molto attivo in uscita in questo momento, con tanti nomi della rosa di Spalletti che possono essere ceduti. Sono tanti i big pronti a lasciare la maglia azzurra partendo da Mertens e Ospina che hanno il contratto in scadenza, ma c’è anche Koulibaly che può essere ceduto al miglior offerente. Tra le cessioni del Napoli può esserci pure Zielinski, che piace alla Lazio. Il centrocampista polacco ha giocato un campionato a due facce, come ha ammesso egli stesso al termine della stagione: “Ho giocato bene la prima parte di campionato, poi però non h fatto bene nella seconda parte“.

Il Napoli può decidere di vendere Zielinski se dovesse incassare almeno 30 milioni di euro dalla sua cessione. Secondo Radio Marte c’è la Lazio per Zielinski, anche perché il club biancoceleste può perdere Milinkovic-Savic, pronto a cambiare squadra in questa sessione di mercato. Durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ di Raffaele Auriemma viene specificato che “Sarri sarebbe contento di avere di nuovo Zielinski alle sue dipendenze”. Mentre “Mertens e Koulibaly dopo le parole di De Laurentiis sembrano oramai essere ai saluti, con la squadra che verrebbe totalmente svuotata dei suoi sentori. Per Koulibaly va registrato il grande interesse della Juventus. Il Napoli può sostituirli con Deulofeu e Senesi“.