Ranocchia: “Inter-Napoli sfida cruciale, ma non decisiva. Attenzione anche all’Atalanta”

L’ex difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando l’imminente sfida tra Inter e Napoli e riflettendo sulla corsa scudetto che entra ora nella sua fase più calda. Ranocchia ha definito il match di sabato uno scontro importante ma non determinante, sottolineando come il campionato rimanga aperto e ricco di insidie.

“Non c’è dubbio che quella tra Inter e Napoli sia una sfida molto, molto importante nella corsa scudetto”, ha dichiarato Ranocchia, “ma non credo che sarà del tutto decisiva per il risultato finale. Mancano ancora tante partite e ci sono ben 36 punti in palio. Le dinamiche possono cambiare rapidamente e le insidie sono dietro l’angolo”.

Secondo l’ex centrale nerazzurro, la lotta al titolo non sarà limitata al duello tra Inter e Napoli. C’è un’altra squadra che merita attenzione: “Penso che sarà sempre di più una lotta a tre. Dobbiamo affiancare alle duellanti del Maradona anche l’Atalanta. La squadra di Gasperini è senza coppe europee e questo le permetterà di concentrarsi solo sul campionato. Tutti dovranno prestarle molta attenzione”.

Ranocchia ha poi analizzato gli aspetti tattici e le dinamiche che potrebbero influenzare la gara di sabato: “Conte avrà potuto usufruire di un’intera settimana di preparazione, mentre Inzaghi sarà impegnato in Coppa Italia e potrà lavorare sulla sfida solo da mercoledì. Questo potrebbe avere un peso significativo sulla gestione della partita”.

Infine, Ranocchia ha evidenziato l’importanza della lucidità mentale in questo momento della stagione: “Quando entri nella fase cruciale del campionato, ogni dettaglio fa la differenza. La capacità di mantenere la concentrazione e gestire la pressione sarà determinante per chi vuole arrivare fino in fondo”.

Con uno sguardo attento sulle possibili sorprese e sugli equilibri che ancora possono mutare, Ranocchia invita quindi alla prudenza, ricordando che in Serie A tutto può cambiare in poche giornate. Sabato, però, Inter e Napoli si giocheranno una fetta importante della loro stagione.